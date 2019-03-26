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Названы три "жульнические схемы" по взиманию платы за вывоз мусора

, ИА "Амител"
Чтобы добиться реального выполнения норм реформы, необходимо разорвать порочный круг коррупционных схем
Бурматов отметил, что уже удалось добиться отмены завышенных тарифов в шести регионах / Фото: znak.com

Бурматов отметил, что уже удалось добиться отмены завышенных тарифов в шести регионах / Фото: znak.com

Глава Комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов на международном форуме "Экология" заявил, что мониторинг реализации "мусорной реформы" в регионах показал, что в ряде субъектов обманывают жителей, выставляя счета дважды или меняя сумму платы в середине года, пишет "Парламентская газета".

Бурматов отметил, что мониторинг выявил три "жульнические схемы", связанные с оплатой коммунальной услуги по обращению с отходами в регионах. Во-первых, в январе и феврале более чем в 30 регионах людям пришлось заплатить за вывоз мусора дважды, так как им стали приходить отдельные платежки за обращение с ТКО, но из счета от управляющей компании за обслуживание дома плату за вывоз мусора не убрали. Генпрокурор Юрий Чайка по запросу депутатов уже дал поручения прокурорам на местах провести проверку по всем случаям, отметил Бурматов.

Возникли и ситуации, когда среди года изменился размер платы на вывоз мусора, хотя тарифы уже утверждены на весь год. В отдельных субъектах сумма в феврале выросла до трех раз по сравнению с январским счетом, подчеркнул Бурматов.

"Это тоже предмет для проверки Генпрокуратуры", – сказал он, добавив, что к решению этих проблем должны подключиться ФАС и Минприроды.

В третьем случае жителям до сих пор не начали направлять отдельные платежки за обращение с ТКО, и непонятно, как будут вестись расчеты с региональным оператором. Это грозит банкротством операторов, пояснил депутат.

К тому же, по словам Бурматова, в некоторых регионах не хотят слышать про раздельный сбор, сортировку и переработку отходов. Мусор стали вывозить не частники, а региональные операторы, но отходы по-прежнему не обрабатываются. Только в 20% регионов предусмотрели раздельный сбор.

По словам Бурматова, чтобы добиться реального выполнения норм реформы, необходимо разорвать порочный круг коррупционных схем, которые могут быть между руководителями субъектов РФ, "прикормленными" региональными операторами и силовиками.

"А сделать это можно, только осуществляя парламентский и общественный контроль", – убежден депутат.

Бурматов также отметил, что с помощью этих механизмов уже удалось добиться отмены завышенных тарифов в шести регионах.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.03.2019 10:07
- гость -

надо ж разорвать порочный круг

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