Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Ольга Скабеева возглавила "Рейтинг травли" медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией "Крибрум", специализирующейся на мониторинге социальных медиа. Компанию Скабеевой составили главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян и активистка Белла Рапопорт.

Фигурантами списка стали публичные журналисты и блогеры, в адрес которых чаще всего тиражировались негативные высказывания в сетевых СМИ, блогосфере и социальных сетях в период с 15 по 21 марта.

Лидером рейтинга с коэффициентом негатива 41,4% стала Скабеева. Среди конкретных примеров травли авторы списка отметили пародию на нее в немецком ток-шоу Late Night Berlin, где телеведущие высмеивали манеру общения Скабеевой с собеседниками. Кроме того, на прошлой неделе YouTube-канал "Реальная журналистика" выпустил ролик с обвинениями Скабеевой в пропаганде, а после спора телеведущей с гостем программы "60 минут" Гордеем Беловым появилась масса упреков журналистки в скандальности.

Поводом для травли Симоньян – коэффициент негатива 35,1% – стало объявление о ее беременности. Также этому послужил рост популярности сюжетов RT France о протестах "желтых жилетов" во Франции – Симоньян обвинили в "разжигании протестных настроений".

Тройку замыкает блогер и активистка Белла Рапопорт – 32,1%. Накануне пользователи Сети активно критиковали девушку из-за ее конфликта с компанией Lush.

В "Рейтинг травли" также вошли журналисты Аркадий Бабченко (например, его осуждали за провокационные высказывания в адрес Юлии Началовой) и Владимир Соловьев – из-за обсуждения его недвижимости в Италии.

В десятку осуждаемых медиаперсон недели также вошли Ксения Собчак, Владимир Познер, Алексей Венедиктов, Юрий Дудь и Илья Варламов.

Отмечается, что теперь RT планирует публиковать свой "Рейтинги травли" в еженедельном режиме.