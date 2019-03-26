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"Единая Россия" запустила региональную партийную школу на Алтае

, ИА "Амител"
Обучение пройдет для помощников депутатов, сотрудников исполкома и представителей местных партячеек
На Алтае стартовала партийная школа 'Единой России' / Фото: altai-ter.er.ru

На Алтае стартовала партийная школа "Единой России" / Фото: altai-ter.er.ru

Алтайская "Единая Россия" запустила обучающий проект для помощников депутатов и исполнительных секретарей местных отделений партии. Более 70 участников получат знания по медиатехнологиям, работе по партийным проектам и подготовке к избирательным кампаниям, сообщили в пресс-службе партии.

Региональная партийная школа "Единой России" стартовала 25 марта. Ее цель – обучение партактива новым знаниям в политической сфере. Участие принимают более 70 человек: помощники депутатов Алтайского краевого законодательного собрания, местных собраний депутатов, сотрудники регионального исполнительного комитета, секретари и сотрудники местных отделений партии.

"В планах провести цикл обучающих мероприятий для секретарей местных отделений, депутатов муниципального уровня, сторонников партии и активистов "Молодой Гвардии". На сегодняшний день основной задачей Региональной партшколы является повышение квалификации и уровня компетенции работы сотрудников местных отделений партии и местных общественных приемных – тех, кто обеспечивает ежедневную партийную работу", – рассказал секретарь реготделения "Единой России", глава парламента Алтайского края Александр Романенко.

Участники партийной школы будут повышать квалификацию в вопросах основных направлений деятельности реготделения, освоят основы политического планирования и работы по информационному освещению деятельности, научатся проектной работе, основам взаимодействия с представителями гражданского общества, использованию социальных сетей для коммуникации с избирателями.

"Исторически формирование повестки происходило сверху, но жизнь диктует свои условия. Сейчас первостепенным должны стать проблемы и вопросы, возникающие на территориях. Находясь на этапе новых преобразований на местах, мы должны выстроить свою работу таким образом, чтобы партия на местах поднимала и доносила до региона, а регион в свою очередь до федерации те проблемные вопросы, которые непосредственно беспокоят жителей. "Единая Россия" для жителей должна стать основным и, самое главное, достоверным и действенным каналом связи населения и власти", – сказал руководитель региональной общественной приемной партии, депутат краевого парламента Борис Трофимов.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.03.2019 14:39
гость

да чему там научить-то могут? как бюджет грамотно растаскивать по карманам? чтобы у тебя всё было, и тебе за это ничего не было

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