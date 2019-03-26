"Умные" счетчики на газ обойдутся россиянам в 385 млрд рублей

Интеллектуальные системы учета газа в домах обойдутся России в 385 миллиардов рублей, пишут "Известия" со ссылкой на Минэнерго.
В ведомстве подсчитали, что один такой прибор будет стоить порядка 11-15 тысяч рублей. Цена в несколько раз превышает стоимость обычных счетчиков, которая равняется 2-5 тысячам рублей.
Отмечается, что расходы на монтаж приборов учета газа могут включить в тариф для населения – это приведет к росту платежей россиян на 5-10%.
Финансирование замены счетчиков может происходить двумя путями. При первом варианте расходы на установку "умного" счетчика включат в снабженческо-сбытовые услуги. При втором варианте расходы будут входить в тариф по транспортировке газа. Его направляют газораспределительным организациям.
Интеллектуальная система учета газа включает в себя установленные в квартирах "умные" счетчики и приборы для обработки данных в абонентских службах поставщиков газа. При помощи первых осуществляется дистанционная передача сведений в газоснабжающие компании, вторые – их принимают. Устанавливать оборудование в домах планируют предоставить распределительным организациям.
Ранее сообщалось, что "умные" счетчики обойдутся россиянам примерно в 130 млрд рублей.
Комментарии
еще одни продавцы весов
И считать они будут больше, ах извините "точнее"! Ка и счетчики нового и прошлого поколения. В доме остался "старый", а на столбе новый - разница порядка 100 вт/мес!
Кто из друзей президента в этот раз в доле?
Кому эти умные счетчики нужны, тому пускай их устанавливают и повышают им тариф. Снова лезут в карман людей! Лично мне не трудно передавать показания.
Не, ну надо так надо. Хорошая инициатива, нужная. Надо к передовым технологиям подтягиваться, не всю же жизнь жить как твари дикие.