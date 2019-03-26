Генерал-майор ФСБ обнаружен мертвым в квартире на севере российской столицы, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники. В следственном управлении СК по Москве сообщили, что начали проверку.

"В одной из квартир на севере Москвы найдено тело генерал-майора ФСБ. Недалеко от него было найдено пенсионное удостоверение ФСБ. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина скончался сам, криминальной составляющей нет", – рассказал источник агентства.

По его словам, сейчас правоохранители устанавливают точную причину произошедшего. Заключение предстоит вынести экспертам. Ведется расследование.

Как сообщает "Комсомольская правда", экс-сотрудника 10-го отдела КГБ, генерал-майора ФСБ Сергея Александровича Соколова обнаружили в его квартире в Тушине, в доме по улице Свободы. Ранее его родственница забеспокоилась, что мужчина перестал выходить на связь.

Правоохранители, вскрывшие квартиру, обнаружили тело 59-летнего генерала на кровати. Вероятно, смерть наступила в результате сердечного приступа.

В квартире нашли целый арсенал оружия, пишут "Известия". Дома генерал хранил пистолеты Glock и Browning, а также боеприпасы к ним. "По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия", – уточнил источник издания.