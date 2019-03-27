Алтайские предприниматели активно осваивают зарубежные рынки. За пять лет количество участников внешнеэкономической деятельности выросло с 795 до 1000. И это не предел, считает руководитель Алтайского регионального центра поддержки экспорта Римма Москвитина. Она рассказала Amic.ru о том, с какими странами сотрудничают алтайские предприниматели, и на какую реальную помощь может рассчитывать бизнес, ориентированный на внешние рынки.

Римма Москвитина / Фото из личного архиваКорр.: Насколько развит экспорт в Алтайском крае? Как в последние годы изменились география и объем поставок?

Римма Москвитина: Алтайский край относится к экспортно ориентированным регионам. Сегодня объем экспорта региона формирует около 70% его внешнеторгового оборота, превышая объем импорта в 2,3 раза. Он сопоставим с 10% валового регионального продукта. Начиная с 2000 года, ежегодно отмечается увеличение объемов экспорта алтайской продукции. По данным Алтайской таможни, в 2013 году внешнеторговые операции совершали 795 зарегистрированных участников внешнеэкономической деятельности. На конец 2018 – начало 2019 года количество участников ВЭД превысило 1000, и эта цифра будет только расти.

География экспорта Алтайского края на сегодняшний день насчитывает 84 страны-партнера (против 78 в 2016 году). Помимо стран, с которыми уже сложились устойчивые торгово-экономические связи (Казахстан, Украина, Китай, Узбекистан, Белоруссия, США, Нидерланды, Таджикистан, Афганистан, Монголия), в числе стран-импортеров региональной продукции появляются и новые государства (Бельгия, Швейцария, Босния и Герцеговина, Нигерия, Кипр, Таиланд и другие).

Корр.: С какими странами и регионами сотрудничают алтайские компании, какие товары поставляют?

Р. М.: Алтайские производители экспортируют самые различные товары – это традиционная для нашего края продукция отрасли агропромышленного комплекса (злаковые, масличные культуры, крупы, растительные масла), фитопродукция (БАДы, чаи на травах и функциональное питание), минеральные продукты, продукция химической и машиностроительной отраслей.

Активную экспортную деятельность ведут предприятия энергетической и промышленной сферы (Барнаульский котельный завод, Барнаульский завод энергетического оборудования им. Воеводина Д.В., "Алтайгеомаш"), сельскохозяйственного машиностроения (ТД "Велес", "Агроцентр", Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения) производители фитопродукции и функционального питания ("Эвалар", фармацевтический завод "Гален", "Вистерра", "Алтэя", "Алтай-Старовер", "Специалист", "Алтай-Занддорн"), пищевой и перерабатывающей промышленности ("Алтайские закрома", Топчихинский мелькомбинат, "Грана", "Алтайская сказка", "Алтайские мельницы", "ГлавКондитер", "АЛБА"). Для иностранных потребителей товары наших производителей постепенно становятся привычным явлением на прилавках супермаркетов.

Поиск новых партнеров за границей открывает для компаний новые возможности / Фото предоставлено Алтайским региональным центром поддержки экспорта

Знать менталитет партнера

Корр.: С какими трудностями сталкиваются алтайские экспортеры на внешних рынках?

Р. М.: Все зависит от выбранной страны, конъюнктуры рынка и компании-экспортера. Для начинающих экспортеров сложности возникают, как правило, на начальном этапе: правильно определить потенциальные рынки сбыта и оценить свои экспортные возможности. Сложности могут возникнуть и при прохождении сертификации продукции под внешние рынки, поскольку это достаточно долгосрочная и финансово затратная процедура. Многие клиенты центра нуждаются в разъяснениях действующего законодательства зарубежного государства, особенностях налогового и таможенного режимов, действующих на территории иностранных государств.

Не всегда удается объективно оценить потенциал страны, востребованность товара. Это же относится и к налаживанию деловых связей. Знание особенностей ведения бизнеса, менталитета иностранного партнера из другой страны становится мощным подспорьем при экспорте.

Корр: В Алтайском крае уже много лет существует региональный центр поддержки экспорта. Он помогает решить перечисленные проблемы?

Р. М.: Региональный центр поддержки экспорта был создан в 2013 году, он является структурным подразделением Алтайского Фонда развития малого и среднего предпринимательства. Главная задача центра – продвижение компаний региона на зарубежные рынки, расширение объемов и географии экспортных поставок продукции алтайских производителей на внешние рынки. Мы поддерживаем несырьевой, неэнергетический экспорт. Работаем как с начинающими, так и с действующими экспортерами. Решаем задачи по обучению всем основным аспектам экспортной деятельности, начиная от поиска и анализа зарубежных рынков до заключению экспортного контракта.

Бесплатная поддержка

Корр: Какие именно услуги могут получить предприниматели? Правда ли, что большинство из них предоставляют бесплатно?

Р. М.: В региональном центре представлен достаточно широкий спектр услуг, одна из самых востребованных – организация участия предпринимателей в международных выставках и бизнес-миссиях. Этот формат работы не нов, такие услуги оказывают в том числе и коммерческие структуры, но разница в том, что мы помогаем бизнесу на безвозмездной основе. В таких мероприятиях центр полностью берет на себя расходы по оплате коллективного стенда, работе переводчиков, а компании-участники несут расходы только на проезд и проживание. Бесплатными для предпринимателей также являются услуги центра по переводу рекламных материалов и сайтов на иностранные языки. Мы сотрудничаем с агентствами, поэтому можем помочь с переводом практически на любой язык.

Также предприниматели могут получить помощь в сертификации продукции на зарубежные рынки и по защите прав интеллектуальной собственности. Эти услуги оказываются на условиях софинансирования.

В целом можно разделить формат работы с предпринимателями на три больших блока: информационно-консультационный, образовательный и организационный. Обучением предпринимателей занимаются два квалифицированных тренера, которые прошли обучение в Российском экспортном центре и подтвердили свою квалификацию.

Корр.: Расскажите подробнее об участии в выставках и бизнес-миссиях. С какими странами алтайские компании налаживали сотрудничество в последнее время?

Р. М.: В последние несколько лет мы в основном принимали участие в крупных международных продовольственных выставках. Наши предприниматели участвовали в организованных центром выставках и бизнес-миссиях в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Вьетнаме, Китайской Народной Республике, Монголии.

В этом году мы расширяем перечень поддерживаемых отраслей, в него войдет сфера аграрного машиностроения и ряд других направлений. В 2019 году запланировано участие в ряде таких крупных мероприятий за рубежом, как Vietnam Food&Hotel 2019 (Вьетнам, г. Хошимин), KIHE 2019 (Казахстан, г. Алматы), InterFoodAstana-2019 (Казахстан, г. Астана), БЕЛАГРО-2019 (Беларусь, г. Минск), China Northeast Asia Expo (Китай,г. Чанчунь), FoodTec India 2019 (Индия, г. Нью-Дели), Food Expo Qazaqstan (Казахстан, г. Алматы). А также и в международных мероприятиях, проводимых на территории нашей страны: Красноярский экономический форум (г. Красноярск), WorldFood Moscow 2019 (г. Москва), ЮГАГРО (г. Краснодар).

Алтайские компании могут представить свою продукцию на стенде Алтайского края или на коллективном стенде Российской Федерации (в том случае если они получают поддержку от федерального экспортного центра). Российский экспортный центр, в отличие от регионального, работает не только с сегментом малого и среднего бизнеса, но также и с крупным бизнесом.

Обучение азам и изучение рынков

Корр.: Какую помощь могут получить предприниматели, которые совсем не представляют, на каких зарубежных рынках они могли бы работать?

Р. М.: Экспортеры, которые еще только начинают экспортную деятельность, могут стать участниками образовательной программы "Школа экспорта Российского экспортного центра". Тренеры образовательной программы РЭЦ знакомят их с основами экспортной деятельности, начиная от поиска рынков сбыта и потенциальных покупателей, заканчивая заключением экспортного контракта, вопросами логистики, таможенного оформления. Они дают базу, с которой предприниматель может в дальнейшем работать.

Помимо этого есть ряд услуг, которые направлены на поиск и подбор иностранных покупателей. Предприниматель получает первые контакты, которые можно отработать и посмотреть, насколько продукция будет интересна на том или ином рынке. Также мы проводим маркетинговые исследования зарубежных рынков. Такие услуги предоставляются либо полностью безвозмездно, либо на условиях частичного софинансирования. Большую часть затрат (70-80%) берет на себя центр. Кабинетное маркетинговое исследование интересующего рынка обошлось бы предпринимателю в 300-400 тысяч рублей, но он оплачивает лишь малую часть его стоимости.

Корр.: Кто из клиентов регионального центра поддержки экспорта добился наиболее впечатляющих результатов?

Р. М.: В нашей практике достаточно много примеров успешного развития экспортной деятельности. В 2018 году в центр обратилась бийская фирма "Специалист", которая является производителем внушительной линейки товаров функционального питания и масел холодного отжима. После проведенной работы по запросу на поиск и подбор иностранного партнера и переводу сайта на иностранный язык, компания наладила деловые отношения с партнером из Латвии и теперь регулярно поставляет свою продукцию.

Промышленная компания "Барнаульский котельный завод" впервые обратилась в центр еще в 2017 году за услугами по переводу презентационных материалов компании. После этого представители завода приняли участие в бизнес-миссии в Иран и по ее итогам заключили контракт на поставку энергетической арматуры. В 2018 году делегация Барнаульского котельного завода побывала в г. Ханое (Вьетнам), а также приняла участие в деловых переговорах с вьетнамскими партнерами на базе Алтайского фонда МСП.

Одним из самых активных получателей поддержки стала компания "Алтайское солнышко". Получив первую консультацию по ВЭД в октябре 2018 года, сотрудники фирмы продолжили взаимодействие с центром: обучались по программе Школы экспорта Российского экспортного центра, приняли участие в международных выставках "Сибирский экономический форум–2018", "ПРОДЭКСПО – 2019", получив стабильные связи и заключив экспортный контракт с фирмой из Белоруссии на поставку семян подсолнечника.

Фотографии из архива Алтайского регионального центра поддержки экспорта