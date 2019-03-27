Сладко и гладко: в Барнауле открылась студия депиляции Sahar&Vosk

17 марта в Барнауле, в самом центре, на проспекте Ленина, 26 открылась красивая, стильная, современная студия Sahar&Vosk – самая крупная в СНГ сеть студий доступной депиляции в сегменте удаления волос. Уже открыто 70 салонов по России, странам СНГ и Европе.

Преимущества Sahar&Vosk перед другими салонами и частными мастерами:

жесткие санитарные правила и нормы;

профессиональные мастера, имеющие все необходимые дипломы и сертификаты, подтверждающие их квалификацию;

в студии только профессиональные услуги по удалению нежелательных волос на любом участке тела и мужчинам, и женщинам любого возраста (подросткам от 13 лет в присутствии родителей);

доступные цены (от 150 рублей – это самая доступная цена оказания подобных услуг среди профессионалов, а не на дому);

приятный персонал;

стерилизация инструментов и материалов на специальном медицинском лицензированном оборудовании;

хранение инструментов в индивидуальных крафт-пакетах в ультрафиолетовых шкафах;

кварцевание кабинетов после каждого посетителя;

удобное расположение студии;

запись онлайн и по телефону (на сайте или в мобильном приложении sahar&vosk, по телефону студии 89237769888);

возможность прийти с детьми.

Почему так дешево?

У нас свое производство косметики и сахарной пасты – SV lab, на всю сеть мы делаем очень большие закупки продукции и оборудования, поэтому получаем хорошие скидки от поставщиков, следовательно, можем держать цены как у мастеров на дому, – рассказывает франчайзи-партнер и руководитель студии Евгения Деханд.

Sahar&Vosk специализируется только в сфере удаления волос, поэтому достигла в этом совершенства.

Три основных направления:

шугаринг – удаление волос с помощью сахарной пасты;

ваксинг – удаление волос с помощью воска;

лазерная эпиляция – удаление волос с помощью гибридного лазерного луча.

Миссия Sahar&Vosk – делать людей счастливыми и уверенными в себе. В честь открытия студия дарит 50% скидку на абонементы лазерной эпиляции. И скидку 50% на комплексы шугаринга.

Sahar & Vosk

Студия доступной депиляции

Пр. Ленина, 26

Часы работы: ежедневно 10:00–21:00

Тел.: 8-923-776-98-88

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