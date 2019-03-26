Подростка в Барнауле поместили в Центр временного содержания для правонарушителей на три недели, сообщили в краевой прокуратуре.

Соответствующее решение вынес Октябрьский районный суд. Установлено, что подросток провоцировал одноклассника на конфликт и нанес ему удар область позвоночника, причинив тем самым вред здоровью средней тяжести.

"В возбуждении уголовного дела отказано в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности. По месту учебы подросток характеризуется отрицательно, имеет слабую успеваемость, отсутствует желание учиться, программу учебных предметов усваивает с трудом, нарушает дисциплину. Несовершеннолетний состоит на профилактическом учете с 2017 года, однако проводимая профилактическая работа положительных результатов не дает", – констатируют в правоохранительном ведомстве.

В итоге для предотвращения совершения повторных общественно-опасных деяний и защиты его жизни и здоровья мальчик помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.