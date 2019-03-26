Суббота – отличный день для шопинга, особенно если товары можно купить еще дешевле, чем в другие дни.

30 марта 2019 года в день праздничного открытия магазин постоянных распродаж "Галамарт" предлагает своим гостям притягательные акции.

Светодиодная лампа будет стоить всего 19 рублей, швабра – 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, сушилка для белья – 249 рублей, литая сковорода – 299 рублей. За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15% – она будет действовать с 1 по 15 апреля 2019 года.

А в 19:00 всех посетителей ждет возможность получить отличные подарки. Набор столовой посуды, дрель-шуруповерт, погружной блендер, а главное – сертификат на 50 000 рублей, который обязательно достанется одному из гостей.

В "Галамарте" вы найдете более 7 000 товаров для дома и кухни: инструменты, технику, посуду, игрушки и многое другое. Здесь можно купить все необходимое для дома по ценам, способным вызвать у вас улыбку. Кроме того, в магазине регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

"Галамарт"

г. Барнаул, ул. Балтийская, 116, ТЦ "Мария-Ра"

Часы работы: 10.00-21.00

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