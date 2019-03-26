На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд рублей — эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", пишет РБК со ссылкой на информацию на сайте АНО "Цифровая экономика", которая отвечает за реализацию программы.

Единственную публичную оценку расходов на "суверенный Рунет" ранее приводил один из авторов инициативы — сенатор Андрей Клишас. В начале февраля он заявлял, что на защиту Рунета от внешних угроз дополнительно предусмотрено более 20 млрд рублей бюджетных средств, однако на тот момент в документах "Цифровой экономики" они не значились.

В последней редакции паспорта "Цифровой безопасности" появился новый раздел с перечнем проектов примерно на 50 млрд рублей, большая часть из которого касается именно реализации мер по защите Рунета.

Отмечается, что 20,8 млрд рублей предусмотрено на закупку оборудования, которое будет обеспечивать безопасность российского сегмента интернета. Около 4,5 млрд — на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутах трафика в интернете, а также на управление специализированным программным обеспечением. Еще около 5,5 млрд планируется потратить на разработку программно-аппаратных средств, которые будут обеспечивать сбор и хранение информации, мониторинг и управление сетями общего пользования, мониторинг маршрутов трафика в интернете и не только.

Представитель АНО "Цифровая экономика" отказался от комментариев, отмечает издание.