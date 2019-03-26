Россияне рассказали, как они могут сэкономить в путешествиях

Россияне, которые планируют отпуск, готовы сэкономить в первую очередь на авиабилетах, выбирая самые дешевые — по безбагажному тарифу, на рейс лоукостеров или добираются с пересадками, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные сервиса Aviasales.

Чтобы не переплачивать в аэропорту, россияне обращают внимание на правила провоза багажа и условия регистрации. Все это поможет сохранить деньги. Экономят и на мобильной связи. Так поступают 15% российских туристов, учитывая, что "Wi-Fi можно найти в кафе или в отеле".

Сократить расходы можно, отказавшись от экскурсий. Как альтернативу 12% респондентов выбрали аудиогид. Также есть возможность бесплатных экскурсий, если назначать встречи для знакомств и прогулок по незнакомому городу. Кроме того, можно заранее выяснить, в какие дни в музеи пускают бесплатно, и воспользоваться возможностью.

Деньги на шопинг считают лишним тратить 11% опрошенных. Они отказываются от покупки сувениров, одежды, обуви и аксессуаров. Около 5% экономят на еде, покупая готовые сэндвичи и салаты в супермаркетах. Некоторые ходят есть в столовые или останавливают свой выбор на комплексных предложениях в ресторанах. Кто-то готовит еду сам.

Находчивые путешественники умудряются сэкономить даже на воде. Например, в Европе можно пользоваться питьевыми фонтанчиками. Существенно сократить расходы получится, если отказаться от алкоголя.

На транспорте в отпуске экономят 4% путешественников. Некоторые ходят пешком или берут в аренду автомобиль, если отправляются отдыхать большой компанией. Особо находчивые туристы покупают проездной на общественный транспорт и перепродают другим, когда билет уже становится не нужен.

Экономия на жилье находятся в конце списка. Эти траты минимизируют лишь 3% отправляющихся отдыхать. Такие путешественники предпочитают хостелы или договариваются с местными жителями посредством специальных сервисов и приложений. Некоторые, кстати, "рассматривают волонтерство в обмен на проживание". Иногда попадаются и программы, подразумевающие возможность заработать.