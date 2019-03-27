Всемирный день театра отмечают на всей планете 27 марта. Все, чья жизнь связана со сценой, принимают поздравления, в театрах устраивают капустники и тожественные вечера.

В профессиональный праздник Amic.ru вспоминает самые знаменитые театральные династии Алтайского края.

Династия Гутчиных

Захар Гутчин (1909 – 1992)

Инициатор создания регионального отделения Всероссийского театрального общества (Союза театральных деятелей), основатель и первый художественный руководитель Алтайской краевой филармонии, режиссер Алтайского краевого телевидения.

Захар Гутчин родился в Чернигове Украинской ССР, учился в Харьковском музучилище. Когда началась война, он работал ассистентом режиссера в Днепропетровском русском драматическом театре. Труппу эвакуировали на Алтай, поэтому дальнейшая судьба Захара Гутчина была связана с Барнаулом.

Во время войны он принял участие в постановке нескольких театров, освещал работу театра в прессе. После освобождения Украины театр вернулся в Днепропетровск, а Захар Гутчин остался на Алтае, став художественным руководителем Концертно-эстрадного бюро, которое занималось организацией гастролей артистов. В Барнауле в то время выступили Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Лидия Русланова, Ленинградский симфонический оркестр под управлением Евгения Мравинского и др.

Захар Гутчин инициировал создание в Концертно-эстрадном бюро собственных музыкальных коллективов (хора и симфонического ансамбля под управлением Афанасия Анохина), благодаря чему КЭБ получило статус филармонии.

Несмотря на занятость в филармонии и в клубе завода "Трансмаш", Захар Гутчин не расставался с театром. Он стал инициатором создания на Алтае регионального отделения Всероссийского театрального общества. На общественных началах был ответственным секретарем ВТО и членом общественного художественного совета Алтайского краевого театра драмы.

В 1956 году Захара Гутчина назначили главным режиссером создаваемой Барнаульской студии телевидения, там он проработал 13 лет. Выйдя на заслуженный отдых, Захар Гутчин стал консультантом-методистом Дома культуры профтехобразования и помощником по литературной части в драмтеатре. Также он создавал литературные композиции для своей супруги, заслуженной артистки РСФСР Елены Скрипченко.

Елена Скрипченко (1925 – 2014)

Супруга Захара Гутчина. Мастер художественного слова Государственной филармонии Алтайского края, заслуженная артистка РСФСР.

Родилась в Егорьевском районе, училась в Рубцовске. В начале войны семья перебралась в Барнаул, и Елена стала заниматься в музыкальной школе №1 им. Глазунова. В 1944 году, когда Концертно-эстрадное бюро получило статус филармонии, Захар Гутчин стал формировать новые коллективы. Елена Скрипченко приняла участие в конкурсном наборе и была зачислена в артистки хора. Хор, созданный в филармонии, стал одним из самых популярных в городе, артисты выступали на различных площадках. Позже при хоре была создана студия чтецов, с артистами занимался Виктор Дикарев, преподаватель сценической речи эвакуированного в Барнаул Днепропетровского русского драматического театра.

Педагог отметил необычайную эмоциональную силу голоса и артистические способности молоденькой хористки Скрипченко. Ее попробовали в качестве ведущей музыкально-литературного лектория. По направлению филармонии Елена два года училась в студии художественного слова при Всероссийском Театральном Обществе.

Вернувшись в Барнаул, летом 1948 Скрипченко провела свой первый сольный литературный концерт. Она стала актрисой первой категории, первой профессиональной ведущей Алтайской краевой филармонии, первым на Алтае мастером художественного слова.

В ее репертуар входили произведения русской и зарубежной классики, рассказы алтайских писателей. В 1970-е годы для актрисы открылось творчество Василия Шукшина, в течение 20 лет она была постоянной участницей Шукшинских чтений.

Елена Скрипченко стала первой эстрадной артисткой Алтайского края, которая удостоилась почетного звания "Заслуженный артист РСФСР". Она проработала в филармонии ровно 50 лет – до 1994 года.

Евгений Гутчин (родился 26.01.1958)

Сын Елены Скрипченко и Захара Гутчина. Пианист, концертмейстер, композитор, дирижер, аранжировщик, актер. Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, лауреат международных конкурсов, лауреат премии Алтайского края в номинации "Исполнительское искусство".

Евгений Гутчин родился в творческой семье, получил начальное музыкальное образование в музыкальной школе №2 г. Барнаула, затем учился на фортепианном отделении в Барнаульском музыкальном училище и в Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

Вернулся в Барнаул, заочно продолжив обучение в ассистентуре-стажировке Московской государственной консерватории. Преподавал фортепиано в Алтайском государственном институте культуры, а затем – в музыкальном училище.

Среди его выпускников много знаменитых музыкантов, в том числе один из лучших джазовых музыкантов страны Алексей Подымкин, выпускник Московской государственной консерватории Денис Кунгуров и др.

В 90-е годы Евгений Гутчин работал концертмейстером в Маленьком музыкальном театре, затем стал руководителем музыкально-постановочной части в Алтайском государственном театре музыкальной комедии. С его именем связаны такие постановки как "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Жизнь в розовом свете", "Ангелы во времени", "Скрипач на крыше", "Снежное ревю", рок-мюзикл "С@баки" и другие.

За 20 лет работы в театре он в качестве дирижера-постановщика и музыкального руководителя создал более 20 различных спектаклей и шоу, множество музыкальных аранжировок и оригинальной музыки. Сыграл несколько ролей. Также Евгений Гутчин сотрудничает с различными творческими коллективами города и края как пианист и композитор. С его творчеством знакомы во многих странах Европы, в США, в Японии.

В 2016 году Евгений Гутчин приглашен на должность заведующего музыкальной частью Алтайского государственного театра для детей и молодежи им. В.С. Золотухина.

Владимир Филимонов, Любовь Августовская и Ирина Лысковец

Владимир Филимонов (родился 15.05.1947)

Актер музыкального театра, режиссер, художественный руководитель Алтайского государственного театра музыкальной комедии (1975-1986, 1992-2015). Заслуженный артист РФ, член Союза театральных деятелей.

Родился в Ростовской области, окончил Красноярское училище искусств по специальности "актер музыкальной комедии". Работал в театрах Красноярска, Омска, Кузбасса, в Красноярской филармонии.

В 1975 году был принят в Алтайский государственный театр музыкальной комедии, стал ведущим артистом сцены, играл в классических и современных опереттах. В 1978 году поставил свой первый спектакль "Севастопольский вальс", в котором сыграл одну из главных ролей – Аверина. В 1992 году стал главным режиссером Алтайского государственного театра музыкальной комедии, а затем и художественным руководителем театра. Во время его работы в театре значительного расширился жанровый диапазон, появилась рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" (1994) и другие постановки.

Владимир Филимонов также был автором и постановщиком краевых мероприятий, таких как празднование юбилеев Алтайского края и города Барнаула. Как приглашенный режиссер он поставил спектакль "Дорогие мои бандитки" в драмтеатре и "Летучий корабль", "Синбад-мореход", "Бременские музыканты" и др. спектакли в Алтайском государственном театре для детей и молодежи им. В.С. Золотухина (МТА).

Любовь Августовская (родилась 19.03)

Супруга Владимира Филимонова. Актриса музыкального театра, солистка-вокалистка. Артистка Алтайского государственного театра музыкальной комедии (с 1975 по 2015 годы). Заслуженная артистка РСФСР.

Родилась в Красноярске, окончила Красноярское училище искусств по специальности "Актер театра музыкальной комедии". Работала солисткой-вокалисткой в Омском театре оперетты, Красноярском театре музыкальной комедии, Кемеровском театре музыкальной комедии.

В 1975 году ее пригласили в Алтайский государственный театр музыкальной комедии. Здесь она сыграла роли почти всех героинь классических оперетт, исполняла каскадные, характерные, гротесково-комедийные роли. Одной из самых больших творческих удач актрисы называют острохарактерную и одновременно драматическую роль Голды в мюзикле "Скрипач на крыше". В 90-е годы Любовь Августовская работала ассистентом режиссера, режиссером. Позже начала преподавать актерское мастерство в Алтайском государственном музыкальном колледже, работать с детьми в Городском центре детского творчества в театре песни "Акцент" как педагог дополнительного образования.

Ирина Лысковец (родилась 23.05)

Дочь Владимира Филимонова и Любови Августовской. Директор Алтайского государственного театра для детей и молодежи им. В.С. Золотухина.

Ирина родилась в Красноярске. Окончила Московский государственный институт культуры по специальности "Менеджмент в социальной сфере". Возглавляла отдел рекламы и отдел продаж, была заместителем директора по маркетингу и рекламе Алтайского государственного театра музыкальной комедии. В 2009 году ее пригласили на должность заместителя директора по организации зрителя Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина, а в 2014 году Ирина Лысковец стала директором Алтайского государственного театра для детей и молодежи им. В.С. Золотухина.

За время работы в театре ей удалось привлечь к сотрудничеству талантливых режиссеров, в том числе заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Афанасьева, известного актера театра и кино Ивана Стебунова и др.

Афиша театра существенно пополнилась произведениями классиков русской и зарубежной драматургии, современных авторов, инсценировками русских народных сказок и сказок народов мира.

Ирина Лысковец приняла участие в организации и проведении Первого Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина, в 2016 году она стала директором Второго Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина.

В театре была создана детская "Школа-студия МТА", которая занимается воспитанием юных артистов.

Династия Кирковых

Анатолий Кирков (1948 – 2018)

Артист Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина, член Союза театральных деятелей.

Родился в Иркутской области, окончил Иркутское театральное училище и несколько лет работал в местном театре драмы.

В 1978 году переехал на Алтай, был принят в труппу Алтайского краевого театра драмы, где проработал до конца дней. Совмещал сценическую деятельность с работой в осветительном цехе театра, готовил интересные пиротехнические и световые эффекты.

Преподавал сценическое движение на театральном факультете Алтайского государственного института искусств и культуры, ставил сцены боев и трюков ко многим спектаклям.

В 1990 году принял участие в съемках художественного фильма "Ермак", сыграл остяцкого князя Ечигея, друга и сподвижника главного героя.

Нина Киркова (родилась 30.01)

Супруга Анатолия Киркова. Художник по свету Алтайского краевого театра драмы имени В.М. Шукшина.

Выпускница Алтайского государственного института культуры начала работу в театре драмы в 1997 году. Сначала была осветителем, потом художником по свету. Совместно с художником-постановщиком разработала световое оформление почти к сотне спектаклей.

"Световое оформление, созданное Ниной Кирковой, зачастую становится "действующим лицом" спектакля", – говорят о ней в театре.

Антон Кирков (родился 8.03.1973)

Сын Нины и Анатолия Кирковых. Артист Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина.

Выпускник Барнаульского музыкального училища по специальности "актер драматического театра", творческую деятельность начал в Алтайском государственном театре для детей и юношества. С 2006 года по приглашению главного режиссера Владимира Золотаря стал артистом Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина.

Становился лауреатом ежегодного краевого конкурса профмастерства, лауреатом премии народного артиста РФ Дементия Паротикова Алтайского отделения СТД РФ за "Лучшую мужскую роль первого плана" (роль Павла Обольянинова в спектакле "Зойкина квартира" М. Булгакова).

Елена Киркова (родилась 19.04)

Актриса Московского Губернского театра.

Согласно информации на портале kino-teatr.ru, ранее Елена Киркова играла в Нижегородском ТЮЗе, пермском театре "У моста". Также сыграла в комедии "Временно недоступен" (режиссер Михаил Хлебородов).

Редакция ИА "Амител" выражает благодарность за помощь в подготовке материала заместителю директора ГМИЛИКА по научной работе Елене Огневой, одному из авторов "Театральной энциклопедии Алтайского края".