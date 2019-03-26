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Сенатор Арашуков заявил, что свидетелям по его делу заплатили 65 млн рублей

, ИА "Амител"
"Я даже знаю, кто давал, как договаривался", - отметил Арашуков
Арашукову продлили срок ареста до 30 июня / Фото: m.news.yandex.ru

Арашукову продлили срок ареста до 30 июня / Фото: m.news.yandex.ru

Басманный суд Москвы до 30 июня продлил срок ареста временно отстраненному от должности сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому в организации убийств и участии в преступном сообществе, сообщает "Интерфакс".

Согласно решению судьи, на тот же срок арест продлен двоюродному брату сенатора — гендиректору АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову и директору филиала ООО "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алану Кятову.

Как пишет "Коммерсантъ", на заседании защита Руслана Арашукова заявила отвод судье. Тот отклонил ходатайство об отводе.

На суде сенатор Арашуков заявил, что свидетелям по его делу заплатили как минимум 65 млн рублей за показания против него: "Это чисто заказное дело в отношении меня. Я знаю, кто является заказчиком. Я знаю, кто кому заплатил, чтобы на меня такие показания давали. Я знаю, что одному 30 млн рублей дали, другому 35 млн рублей дали. Я даже знаю, кто давал, как договаривался. У меня все есть. Я просто во время суда не могу это все говорить".

Он также добавил, что у него есть свидетели, готовые рассказать о заговоре против его семьи.

Сенатор Рауф Арашуков находится под стражей с 30 января, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК РФ (давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, Арашуков был заказчиком убийств заместителя главы общественного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и политического деятеля Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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