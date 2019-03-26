Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов попросил россиян не видеть в сотрудниках ведомства "монстров с резиновыми палками", сообщает "Интерфакс".

По словам Меликова, организация стремится к открытости и хочет только блага для простых людей — защитить их "от преступных посягательств".

Такое заявление он сделал перед журналистами в преддверии Дня Росгвардии, который отмечается 27 марта.

Меликов отметил, что сотрудники Росгвардии стараются проводить мероприятия на открытых площадках, чтобы граждане могли наблюдать за их работой и понимать, какую роль национальная гвардия играет в будничной жизни.

"Образ воина национальной гвардии — это не образ некого монстра с резиновой палкой, беснующегося на каких-то мероприятиях. Это прежде всего те люди, которые при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию в границах закона, не допустить перерастания акций в какие-то волнения", — подчеркнул Меликов.