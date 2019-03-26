В Башкирии медики родильного дома в городе Салават смехом отреагировали на озвученный уровень их зарплат. Примечательно, что инцидент произошел во время встречи с членом совета по правам человека при президенте РФ Наталией Евдокимовой.

Евдокимова поинтересовалась об уровне зарплат в роддоме.

Главврач Альбина Фатыхова принялась перечислять доходы работников, несмотря на то, что в зале собрался весь персонал: "У неонатологов — 66,5 [тысячи рублей], у акушерок — 35,4, у детских медсестер — 29,5, у младшего медперсонала — 21,3".

Присутствующие на встрече медики овациями и смехом оценили озвученные цифры.

Отмечается, что врачи салаватского роддома на протяжении года борются с решением правительства Башкирии отдать учреждение в концессию. Чиновники уверены, что такая процедура позволит улучшить качество обслуживания и увеличить зарплату персонала. Однако из-за перехода в частные руки медики больницы потеряли медицинский стаж и льготы.