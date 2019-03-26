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Экс-министра открытого правительства России задержали за хищение 4 млрд рублей

, ИА "Амител"
Отмечается, что было похищено четыре миллиарда рублей, которые вывели за рубеж
Абызов поставил под угрозу энергетическую безопасность ряда регионов России / Фото: surfingbird.ru

Абызов поставил под угрозу энергетическую безопасность ряда регионов России / Фото: surfingbird.ru

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова, которого подозревают в мошенничестве, создании преступного сообщества и афере на 4 млрд рублей, которые в полном объеме вывели за рубеж, сообщает СК России.

По данным следствия, Абызов в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым обманывали акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", которые на территории Новосибирской области поставляли электроэнергию.

В частности, как отметила официальный представитель СК Светлана Петренко, было похищено четыре миллиарда рублей.

Отмечается, что своими действиями Абызов и его соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов России. Действия подозреваемых уже квалифицированы как создание и участие в преступном сообществе и мошенничество.

"В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России", — добавили в СК.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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