Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что Владимиру Путину о деле в отношении бывшего министра Михаила Абызова доложили заранее, сообщает РИА "Новости".

"Президенту было доложено заранее", — сказал Песков.

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов также отметил, что Дмитрия Медведева проинформировали о задержании Абызова, сообщает LifeShot.

"Как я понимаю, речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства предыдущего состава. Речь идет о его коммерческой деятельности. При этом, если будет доказано, что он сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве РФ, то этот факт сам по себе означает нарушение закона", — подчеркнул Осипов.

Во вторник, 26 марта, Следственный комитет России сообщил, что в отношении бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова возбуждено уголовное дело о хищении 4 млрд рублей, которые были выведены за рубеж.

Отмечается, что своими действиями Абызов и его соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов России. Действия подозреваемых уже квалифицированы как создание и участие в преступном сообществе и мошенничество.