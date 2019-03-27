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Исследователи готовы к новым поискам гравитационных волн

, ИА "Амител"
Сегодня на Земле существует две установки, способные улавливать гравитационные волны
Теперь получится увидеть гравитационные волны, порожденные сливающимися нейтронными звездами / Фото: vk.com

Теперь получится увидеть гравитационные волны, порожденные сливающимися нейтронными звездами / Фото: vk.com

Научные команды детекторов LIGO и ViRGO заявили о "полной готовности" к началу третьей совместной сессии наблюдений за гравитационными волнами, которая начнется первого апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы проектов.

"На этот раз и ViRGO, и LIGO будут вести совместные наблюдения на протяжении целого года. Мы надеемся, что мы откроем не только новые колебания, порожденные уже известными видами их источников, но и новые типы колебаний, порожденные столкновениями черных дыр и нейтронных звезд", — заявил Петер Фритшель, руководитель проекта LIGO в Массачусетском технологическом институте (США).

Сегодня на Земле существует две установки, способные улавливать гравитационные волны. Первая из них, детектор LIGO была построена в 2002 году по проектам и планам, которые были разработаны Кипом Торном, Райнером Вайссом и Рональдом Древером в конце 80 годов прошлого века.

На первой стадии своей работы ему не удалось обнаружить "эйнштейновские" колебания пространства-времени, однако в сентябре 2015 года, фактически сразу после включения обновленного LIGO, ученые обнаружили всплеск гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами общей массой в 53 Солнца.

Вторая гравитационная обсерватория, ViRGO, была построена в Италии чуть позже, чем ее американский "кузен". Она начала работу в июне 2003 года и долгое время уступала LIGO в чувствительности и времени ведения наблюдений. После глубокой модернизации, проведенной в 2011 году, она приблизилась к текущему уровню чувствительности LIGO и начала вести с ним совместные наблюдения в конце лета 2017 года.

После этого оба детектора ушли в очередной длительный отпуск, продлившийся почти полтора года, и пережили еще одну серию обновлений, значительно повысивших их чувствительность и глубину обзора. К примеру, чувствительность ViRGO была повышена примерно в два раза, а объем наблюдаемой Вселенной вырос примерно в восемь раз.

Этого удалось достичь, используя так называемый "сжатый свет". Он представляет собой набор фотонов, который упорядочен таким образом, что он позволяет максимально точно измерить один из двух параметров за счет невозможности узнать второй. Изначально у физиков были некоторые проблемы с адаптацией зеркал LIGO и ViRGO к работе с подобными излучателями, однако в конечном итоге ее удалось решить, заменив часть отражающих поверхностей.

Как надеются ученые, обновление детекторов не только позволит им находить новые источники гравитационных волн каждую неделю, но и очень точно вычислять их положение на небе, что было раньше невозможно из-за низкой чувствительности ViRGO.

Несмотря на то, что совместная работа гравитационных обсерваторий начнется только через неделю, обе установки уже функционируют и проходят ряд проверок, необходимых для оценки качества проведенной модернизации, с первых чисел марта.

Пока эти замеры соответствуют ожиданиям физиков — ViRGO и LIGO теперь могут увидеть гравитационные волны, порожденные сливающимися нейтронными звездами, с расстояния в 190 и 550 миллионов световых лет, что примерно в 1,7-2 раза выше, чем в прошлом. В результате этого, как ожидают исследователи, частота их обнаружения вырастет примерно в 3-4 раза.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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