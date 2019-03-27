Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет

Премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина заявил, что внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, передает ТАСС. Также он заявил, что в течение ближайших шести лет налоги корректироваться не должны,

"Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. Их порядок взимания раньше регулировался подзаконными актами. При этом фискальная нагрузка не должна измениться. Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны", — пояснил Медведев.

Как напомнил Медведев, решение повысить НДС с 18% до 20% было принято властями, чтобы найти средства на реализацию нацпроектов. "Решение действительно было совсем нелегким, рассматривались разные варианты", — рассказал он.

Ранее сообщалось, что четверка бизнес-объединений — Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, "Деловая Россия" и "Опора России" — отправили президенту России Владимиру Путину письмо с заявлением о своем несогласии с предложением Минфина ввести шесть основных неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ. Предприниматели, опасающиеся роста фискальной и административной нагрузки, настаивают на отдельном рамочном законе о таких платежах.