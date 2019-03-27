Заморозку цен на топливо продлили в последний раз до 1 июля

Нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством России о заморозке цен на бензин до 1 июля, пишет РБК со ссылкой на итоги совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

По словам главы Минэнерго России Александра Новака, было принято решение снизить условные внутренние цены на бензин на пять тысяч рублей, до 51 тысячи за тонну, цены на дизель — на четыре тысячи рублей, до 46 тысяч за тонну. Соглашение позволит компаниям получить больше субсидий за сдерживание цен на бензин.

Помимо этого, правительство решило провести консультации с ЕАЭС о возможности введения лицензирования экспорта нефтепродуктов. По словам Козака, нынешнее продление необходимо на период разработки и запуска механизма лицензирования. Он также объяснил необходимость соглашения тем, что окончание действия договоренностей совпадало с сезоном повышенного спроса на топливо.

Как отмечает издание со ссылкой на нефтяников, они согласились на продление заморозки, поскольку речь идет о небольшом периоде — всего лишь три месяца. Кроме того, в правительстве пообещали, что это будет последнее продление.

Правительство и нефтяные компании договорились о заморозке цен на бензин в 2018 году. С лета действовала устная договоренность, в ноябре стороны подписали соглашение, срок которых истекает 31 марта 2019 года. Тогда компании согласились, что с 1 января 2019 года темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 февраля они не должны превышать прогноз среднегодовой инфляции.