Потасовкой и изгнанием двух участников отметилась передача телеканала "Россия 24" "Кто против?". Видеозапись инцидента опубликована на youtube-канале СМИ.

Началось все с того, что Араик Степанян обвинил Грэга Вайнера в одобрении геноцида евреев. Последний тут же перебил оппонента, обвинил его во лжи и грубо оскорбил.

Степанян ответил на это выплескиванием воды на Вайнера. Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.

Он объяснил свое решение недопустимостью подобных выражений и действий в эфире федерального телеканала.

Также журналист попросил охрану вывести из помещения повздоривших экспертов разными путями, чтобы между ними не случилось еще одного неприятного инцидента.