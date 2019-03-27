Адвокат лидера "Ленинграда" Константин Добрынин обратился в следственные органы и прокуратуру Москвы в связи с публичным заявлением продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, сообщают "Известия".

Возмущение музыканта вызвал пост Разина, размещенный в Instagram 23 марта, где тот призвал "каждого порядочного москвича набить рожу" Сергею Шнурову, пообещав за это 5 млн рублей и защиту в суде.

Истец расценил это как публичный призыв к насилию в отношении гражданина и призвал привлечь Разина к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 212 УК РФ. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Отметим, что столь эмоциональную реакцию продюсера вызвало заявление исполнителя в одном из шоу, где тот сравнил Санкт-Петербург с мужским половым органом, а Москву – с женским.