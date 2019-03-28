Четверг, 28 Март, 11:03

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,59
€ 72,72
Обь
3см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

В Барнауле пройдет мастер-класс лауреата всемирного конкурса портретистов

, ИА "Амител"
На глазах гостей мероприятия за один сеанс будет создан портрет в необычной технике алла-прима

6 апреля 2019 года в 15:00 в барнаульской галерее и школе искусств "Нагорная" (ул. Аванесова, 30) пройдет открытый мастер-класс российского художника-портретиста, лауреата межрегиональных премий и выставок Анатолия Мовляна.

В рамках мастер-класса Анатолий познакомит всех желающих с техникой живописного портрета алла-прима, при которой произведение создается на холсте в реальном времени за один сеанс. Художник создаст портрет на глазах у участников открытого урока, давая параллельно пояснения каждому этапу работы. Мероприятие может быть интересно и начинающим, и опытным художникам, а также всем увлеченным живописью. 

Программа мастер-класса Анатолия Мовляна "Живопись алла-прима":

  • Все о технике алла-прима
  • Информация о современных художественных материалах
  • Секреты старых мастеров 
  • Написание портрета с натуры 
  • Беседа с художником.

Участие в мастер-классе бесплатное, предварительная регистрация обязательна (количество мест строго ограничено).

Зарегистрироваться можно, написав на почту nagornayart@gmail.com или позвонив по телефону 8-963-578-11-78.

Дата мастер-класса: 6 апреля 2019 года в 15:00

Место: галерея и школа искусств "Нагорная" (ул. Аванесова, 30)

Справка. Анатолий Мовлян – члена Союза художников России, лауреат областной, межрегиональной, всероссийской выставок, обладатель золотой медали "Национальное достояние", член-корреспондент Международной Академии культуры и искусства, лауреат всемирного конкурса портретистов (США). Его работы находятся в Государственном фонде, галереях, собраниях государственных учреждений и частных коллекциях в России и за рубежом.
В 2008 году в г. Омске открыл авторскую школу портрета, в 2015 году – филиал школы в г. Екатеринбурге. Школа портрета А. Мовляна – единственная школа в Омске по специальному профессиональному обучению мастерству академического изобразительного искусства. Школа работает на основе авторской программы, основанной на лучших классических традициях. Программа вобрала в себя принципы школы Павла Чистякова, а также лучших зарубежных школ, основанных на верности натуре. В сентябре 2016 года вышла статья о школе и художнике в престижном международном журнале об изобразительном искусстве "Сибирская история: Анатолий Мовлян – художник, преподаватель и рисковый человек" (США).
Сайт: http://movlyan.ru/

Школа эстетического воспитания "Нагорная"
г. Барнаул, ул. Аванесова, 30
тел: 8-963-578-11-78
"Инстаграм" nagornayart

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
10:51
Помощник президента наградил алтайскую лыжницу за победу на Универсиаде 0
10:40
АлтГТУ подписал соглашение о сотрудничестве с киргизским вузом 0
10:32
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница станет спецом по соцсетям 1
10:24
Авторы идеи пересадки головы добились новых успехов 0
10:13
Алтайский край прирос на 91 тысячу мигрантов в 2018 году 1
10:05
WhatsApp запустил "темный режим" для Android 2
10:02
В Барнауле пройдет мастер-класс лауреата всемирного конкурса портретистов 0
09:48
Продержаться два года: рубцовчане просят помочь спасти жизнь их малышу 9
09:36
ВТБ внедряет инновации: пользоваться услугами банка станет еще удобнее 0
09:32
Площадь Свободы перекроют в Барнауле 28 марта 0
09:21
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили 0
09:12
Эксперты дали прогноз ипотечных ставок на 2019 год 0
09:04
Алтайский завод увеличил производительность по советам из бизнес-книг 0
08:47
Умер космонавт Валерий Быковский 1
08:30
Трамп допустит любые меры, чтобы "убрать Россию из Венесуэлы" 2
08:17
Полноценный детский омбудсмен появится в Алтайском крае через несколько месяцев 1
08:06
Лидеры мультиндустрии раскрыли свои секреты перед учениками лицея Барнаула 0
08:02
В Алтайском промышленно-экономическом колледже – День открытых дверей 1
08:00
Когда пора менять счетчики: директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть
07:50
Табуле с булгуром и гранатом: рецепт постного блюда от знаменитого шеф-повара 1
07:34
Объем банковских гарантий в рамках госзакупок на Алтае вырос в полтора раза 0
07:22
По второму кругу: суд обязал БГД рассмотреть лишение мандатов пяти депутатов 0
07:15
Полиция отчиталась о снижении преступности на Алтае на 4% 0
07:03
"Двушку" в элитном доме среди сосен продают в Барнауле за 8,499 млн рублей 4
06:48
Рядом с телецентром и дендрарием в Барнауле возведут жилкомплекс из пяти домов 8
06:32
Кульминация: строительство нового театра кукол "Сказка" продолжается в Барнауле 3
06:23
Странные и пугающие моменты панорамных фотографий 4
06:14
Воздух в Алтайском крае 28 марта прогреется до +13 градусов 0
06:01
Леди-терминатор: пенсионерка на Алтае занялась пауэрлифтингом и стала чемпионкой 1
05:23
В Алтайском крае вдвое снизился объем незаконных рубок леса 0
04:01
Генетики нашли способ уничтожить "спящий" ВИЧ 0
03:29
Тереза Мэй согласилась на отставку, но с одним условием 0
02:07
Сенатор предложил запретить "Братство" к показу 9 мая 11
01:30
Фабрика сверхтяжелых элементов дополнит таблицу Менделеева 0
00:50
Экс-министра Михаила Абызова арестовали на два месяца 5
23:56
Экипаж вертолета, разбившегося в Казахстане, погиб 0
23:33
За Абызова в суде поручились Чубайс, Дворкович и Волошин 8
23:07
Вертолет с 13 военными потерпел крушение в Казахстане 0
22:45
Инфляция в России растет девятую неделю подряд 0
22:27
Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией 2
22:08
Выявлены нарушения в роддоме со "смешными" зарплатами 0
21:46
В Югре грейдер засыпал снегом ребенка 0
21:27
Цены на бензин и дизтопливо снизились в России 1
21:05
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из "Звездных войн" 0
20:43
Избивших DJ Smash обязали выплатить ему 11 млн рублей 1
20:22
Путин поручил официально называть Кемеровскую область Кузбассом 0
20:01
Разин подал в СК встречное заявление на Шнурова 0
19:41
Разрешение на строительство завода на Байкале признано незаконным 0
19:23
Индия сбила спутник и объявила себя космической сверхдержавой 0
19:08
Коротко о главном: мусорные заводы, БГ в Барнауле и обещания "Ласточки"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 марта

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.