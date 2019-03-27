Центральный районный суд сегодня, 27 марта, провел второе заседание по резонансному делу водителя BMW, устроившего ДТП с тремя погибшими, сообщает "Катунь 24".

Судья заслушал показания четырех свидетелей. Один из них – сотрудник ГИБДД, прибывший на место ДТП. Он заявил, что после аварии от подсудимого пахло алкоголем, и он отказался от медосвидетельствования.

Очевидец рассказал, что видел, как BMW устроило гонку с Subaru. Другой барнаулец прибежал на место трагедии и оказывал помощь пострадавшим. Он не заметил у обвиняемого признаков опьянения, думая, что тот находится в шоке.

Супруга обвиняемого извинилась перед семьями погибших. Она рассказала, что они ехали из ресторана, когда случилась смертельная авария.

По настоянию мужа, она перевела 500 тысяч рублей потерпевшей стороне, утверждает женщина.

Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ ("Вождение в нетрезвом виде, повлекшее смерть более двух лиц").

Если суд сочтет доказательства следствия достаточными, барнаульцу грозит до 9 лет лишения свободы. Приговора он будет дожидаться в СИЗО – именно такую меру пресечения ему назначили.

Напомним, что смертельная авария произошла 15 октября прошлого года, когда автомобиль BMW X6 пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате машина столкнулась с автомобилем Renault. От полученных травм погибли три пассажира Renault: 5-летняя малышка скончалась на месте ДТП, девочка трех лет и ее мать умерли в больнице.

Водитель и мужчина-пассажир Renault были госпитализированы. Пассажиру BMW медицинская помощь была оказана на месте аварии.