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Жена водителя BMW в суде извинилась за ДТП с тремя погибшими

, ИА "Амител"
Состоялось второе заседание по резонансному делу
Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ / Фото: Barnaul 22

Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ / Фото: Barnaul 22

Центральный районный суд сегодня, 27 марта, провел второе заседание по резонансному делу водителя BMW, устроившего ДТП с тремя погибшими, сообщает "Катунь 24".

Судья заслушал показания четырех свидетелей. Один из них – сотрудник ГИБДД, прибывший на место ДТП. Он заявил, что после аварии от подсудимого пахло алкоголем, и он отказался от медосвидетельствования.

Очевидец рассказал, что видел, как BMW устроило гонку с Subaru. Другой барнаулец прибежал на место трагедии и оказывал помощь пострадавшим. Он не заметил у обвиняемого признаков опьянения, думая, что тот находится в шоке.

Супруга обвиняемого извинилась перед семьями погибших. Она рассказала, что они ехали из ресторана, когда случилась смертельная авария.

По настоянию мужа, она перевела 500 тысяч рублей потерпевшей стороне, утверждает женщина.

Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ ("Вождение в нетрезвом виде, повлекшее смерть более двух лиц").

Если суд сочтет доказательства следствия достаточными, барнаульцу грозит до 9 лет лишения свободы. Приговора он будет дожидаться в СИЗО – именно такую меру пресечения ему назначили.

Напомним, что смертельная авария произошла 15 октября прошлого года, когда автомобиль BMW X6 пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате машина столкнулась с автомобилем Renault. От полученных травм погибли три пассажира Renault: 5-летняя малышка скончалась на месте ДТП, девочка трех лет и ее мать умерли в больнице.

Водитель и мужчина-пассажир Renault были госпитализированы. Пассажиру BMW медицинская помощь была оказана на месте аварии.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

27.03.2019 16:28
- гость -

При ДТП с потерпевшими разве медосведетельствование на состояние алкогольного опьянения не обязаны проводить? Вроде это обязательная процедура в таких случаях.

0  0
27.03.2019 16:28
- гость -

Супруга обвиняемого извинилась перед семьями погибших. Она рассказала, что они ехали из ресторана, когда случилась смертельная авария.

А ее ничего не смутило? После ресторана, муж выпивший. Т.е., я так понимаю, это для них привычное времяпрепровождение: сходили в ресторан, выпили, муж за руль и помчались.

0  0
27.03.2019 16:30
- гость -

"...и он отказался от медосвидетельствования...", вот этим все сказано!

0  0
27.03.2019 16:31
- гость -

Какие 9 лет? Трое погибших, один до сих пор неизвестно в каком состоянии и его мама умерла через три месяца после этой страшной аварии, сердце не выдержало.

0  0
27.03.2019 16:51
333

УК РФ Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

0  0
27.03.2019 17:03
- гость -

ну отказался и отказался, тем самым, автоматически согласился с тем, что сел за руль пьяным, мед освидетельствование, если бы оно было, разве что-нибудь бы поменяло?

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