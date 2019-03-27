Жительница Барнаула предстанет перед судом по обвинению в нарушении тайны телефонных переговоров бывшей супруги своего сожителя.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых окажется 35-летняя горожанка. Между ней и бывшей супругой ее сожителя сложились личные неприязненные отношения, выражавшиеся во взаимных претензиях, угрозах и подачи заявлений в правоохранительные органы.

"В связи с тем, что обвиняемая являлась сотрудницей одного из крупных сотовых операторов, она решила воспользоваться своим служебным положением и с января по август 2018 года незаконно осуществляла доступ через информационно — биллинговую систему к информации обо всех соединениях, используемых бывшей супругой сожителя — голосовых вызовах, SMS и MMS – сообщениях", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Как только потерпевшей стало известно о нарушении ее прав, она обратилась с заявлением в службу безопасности компании. В итоге незаконные действия сотрудника подтвердились и в дальнейшем она была привлечена к уголовной ответственности.