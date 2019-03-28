Рост экономических и коррупционных преступлений вырос в Алтайском крае за минувший год, сообщил начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Андрей Подолян во время отчета о работе в среду, 27 марта.

"Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 889 экономических преступлений, что на 4,3% больше, чем годом ранее, из них каждое второе – тяжкое и особо тяжкое", – сообщил главный алтайский полицейский.

Полицейские пресекли 191 преступление коррупционной направленности, в том числе 53 факта взяточничества, из которых 22 совершены в крупном и особо крупном размерах. По всем направлениям произошел рост. Резко выросла сумма средней полученной взятки: с 310 до 540 тысяч рублей.

Андрей Подолян признал, что пока не достаточно ведется работа по выявлению фактов, связанных с хищениями и нецелевым освоением денежных средств. В минувшем году таких было задокументировано 77 случаев.