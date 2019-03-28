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"Двушку" в элитном доме среди сосен продают в Барнауле за 8,499 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 118 квадратных метров находится в охраняемом доме на Змеиногорском тракте

Фото: avito.ru

Элитную двухкомнатную квартиру площадью 118 квадратных метров продают в закрытом барнаульском поселке на Змеиногорском тракте за 8,499 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"В квартире сделан ремонт с применением натуральных качественных материалов. С утепленных лоджий открывается шикарный вид на тихую, уютную придомовую территорию с видом на розарий, фонтан, сосны и на современную детскую площадку", – отмечает автор объявления.

Территория дома находится под круглосуточной охранной, имеется шлагбаум, крытая и придомовая парковки.

Дом находится в районе с развитой инфраструктурой.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.03.2019 07:48
krash

Амик плавно превращается в Авито. Заходишь новости почитать а тут одно только жилье элитное продают. Как то тенденция не очень....Вряд ли те, кто тут сидит интересуются такимжильем. А те кому оно действительно нужно, врядли пойдет на амик его искать ) ) ) ) )

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