Фото: avito.ru
Элитную двухкомнатную квартиру площадью 118 квадратных метров продают в закрытом барнаульском поселке на Змеиногорском тракте за 8,499 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"В квартире сделан ремонт с применением натуральных качественных материалов. С утепленных лоджий открывается шикарный вид на тихую, уютную придомовую территорию с видом на розарий, фонтан, сосны и на современную детскую площадку", – отмечает автор объявления.
Территория дома находится под круглосуточной охранной, имеется шлагбаум, крытая и придомовая парковки.
Дом находится в районе с развитой инфраструктурой.
Комментарии
Амик плавно превращается в Авито. Заходишь новости почитать а тут одно только жилье элитное продают. Как то тенденция не очень....Вряд ли те, кто тут сидит интересуются такимжильем. А те кому оно действительно нужно, врядли пойдет на амик его искать ) ) ) ) )