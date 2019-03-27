Свердловский районный суд Перми частично удовлетворил гражданский иск DJ Smash к экс-депутату Заксобрания Пермского края Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу, избившим его, сообщает РИА Новости.

Их обязали выплатить музыканту свыше 11 млн рублей компенсации. В эту сумму входят возмещение морального вреда в размере 200 тысяч рублей, почти 10,8 млн рублей утраченных доходов и свыше 247 тысяч рублей стоимости медуслуг.

Напомним, инцидент произошел в феврале 2018 года в пермском ночном клубе "Дом Культуры". После того как DJ Smash (Андрей Ширман) отказался сделать повторное селфи, Ванкевич уронил его на пол, подоспевший к ним Телепнев дважды ударил музыканта, а затем нападавшего поддержал сам Ванкевич.

В ходе драки диджей получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.

В результате Телепнева и Ванкевича приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.