В Югре грейдер засыпал снегом ребенка

Следственные органы Ханты-Мансийского автономного округа расследуют факт травмирования ребенка при очистке города от снега, сообщает региональное СУ СКР.

Инцидент случился сегодня, 27 марта, в городе Когалыме. Во дворе улицы Дружбы Народов грейдер засыпал снегом 8-летнего мальчика.

Школьника с травмой ноги доставили в городскую больницу. Тяжесть вреда, причиненного его здоровью, выясняется.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительной информации следствия, водитель снегоуборочной техники просто не заметил ребенка.