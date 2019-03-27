За неделю с 19 по 25 марта цены в России выросли на 0,1%, сообщает ТАСС со ссылкой на официальные данные Росстата. Такой недельный рост сохраняется девятую неделю подряд.

При этом с начала года инфляция составила 1,8%, а в сравнении с аналогичным периодом 2018 года – 5,2%.

Наибольший рост цен среди продуктов питания зафиксирован на белокочанную капусту (9,9%), репчатый лук (3,4%), морковь (2,1%), баранину (2%) и пшено (1,8%).

Наибольшее снижение стоимости продемонстрировали огурцы, подешевев сразу на 6%.