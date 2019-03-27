Военный вертолет, на борту которого находились 13 человек, потерпел крушение в Казахстане 27 марта 2019 года, сообщает Министерство обороны республики.

По предварительным данным с места ЧП, есть жертвы среди военнослужащих. Причина и обстоятельства происшествия выясняются.

Известно, что четыре боевых вертолета вылетели в город Шымкент в рамках комплексной проверки и учений спецподразделений в сложных метеорологических условиях.

Один из четырех вертолетов рухнул, не долетев до пункта назначения. Два вертолета совершили посадку в городе Кызылорда, один находится на месте катастрофы.

В зону крушения направлена спецкомиссия Минобороны Казахстана. Ведется совместное расследование с МВД.