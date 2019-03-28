Рейтинговое агентство "Эксперт РА" озвучило базовый прогноз по ипотеке на 2019 год, сообщает "ФАН".

Согласно расчетам экспертов, в первом квартале ипотечные ставки превысят 10%, после чего стабилизируются до конца полугодия. К концу года они не опустятся ниже этого показателя, считают экономисты.

При этом предпосылок для их снижения как минимум в первой половине года специалисты не наблюдают.

По результатам 2019-го ожидается снижение объемов выдачи ипотеки приблизительно на 10-15%. По прогнозу, в денежном эквиваленте сумма кредитов не превысит 2,6 трлн рублей.