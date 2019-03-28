11-месячному жителю Рубцовска Матвею Чепуштанову очень нужна помощь. У малыша очень редкий и страшный диагноз: спинальная мышечная амиотрофия (болезнь Верднига-Гоффмана). Заболевание неизлечимо. По словам врачей, дети с таким диагнозом живут всего два-три года.
"Суть болезни в том, что у ребенка поврежден ген, отвечающий за выработку CMN-белка, который образует мотонейроны и дает сигналы на мышцы, попросту говоря, приводит их в действие. Есть второй копирующий ген, который у нас не поврежден, но он способен вырабатывать только до 10 % CMN-белка, необходимого для нормального функционирования здорового человека", – объясняет отец мальчика.
Болезнь прогрессирующая, сейчас малыш практически обездвижен, слабо удерживает головку, способен удерживать только небольшие и легкие игрушки. Со временем мышцы будут только слабеть. Детям с такой болезнью трудно принимать пищу, говорить и даже дышать.
"Врачи в один голос говорят, что нас ждет в скором времени питание через трубки (гастростома), невозможность услышать, как говорит наш сын, а главное, трудности с самостоятельным дыханием и не желательный, но очень вероятный рано или поздно переход на искусственную вентиляцию легких (реанимация)", – рассказывает мужчина.
При этом болезнь не затрагивает интеллект. Матвей умеет звать маму, радуется, когда она подходит к нему, любит смотреть, как играет его старший брат, любит купаться с папой (в воде ему гораздо легче) и подпевать с ним веселые песенки.
Родители выяснили, что хотя вылечить болезнь невозможно, три года назад в США было разработано и клинически подтверждено лекарство, которое дает возможность нормально жить людям с такой болезнью. Дети начинают даже ходить. Но лечение пока пожизненное и очень дорогостоящее. Во многих странах этот препарат больные получают бесплатно (Румыния, Словения, Бельгия, Италия, Германия, США и т.д.).
Однако в России этот препарат только в 2019 году попал на рассмотрение получения статуса орфанного в Минздрав РФ. И неизвестно, когда будет принято решение о том, чтобы этот препарат бесплатно стали выдавать больным гражданам России.
Но Матвею препарат нужен уже сейчас. Лечение необходимо срочно. И в первый год лечения нужно поставить шесть инъекций – это около 300 000 долларов. Стоимость препарата и лечения в течение двух лет составляет 598 000 долларов.
Кроме этого препарата в мире разрабатываются сразу еще несколько. Один из них сейчас проходит клинические испытания на полное исцеление болезни, уже при разовой инъекции.
Родители мальчика надеются, что уже в ближайшие годы препараты данной группы в России получат статус бесплатных лекарственных средств для лечения редких заболеваний. Но нужно продержаться ближайшие пару лет.
Мама и папа Матвея очень просят помочь Матвею с лечением. Мальчик слабеет с каждым днем. Матвею нужна ваша помощь!
MATVEY.HELP – сайт с историей Матвея
https://vk.com/id71798765 – страница семьи Чепуштановых,
http://chng.it/qb4F8QckKV – петиция "За спасение Матвея"
https://www.instagram.com/p/Bud_nLvF5hP/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=3hj0gasoyw5 – страница для пожертвований на лечение Матвея.
Комментарии
чет не смешно, 42кк...
вкладывать миллионы на человека который не жилец
каждый день по телевизору проводят сборы для недееспособных стране граждан
дайте возможность жить нормально здоровым людям
мда... тут как бы не возник вопрос о стоимости человеческой жизни...
сорок!два!миллиона!
в никуда
Зато наш плешивый киргизам денег опять отвалил. Гадина.
28.03.2019 10:16
- гость -
28.03.2019 10:27
- гость -
Посмотрели бы на вас, если бы это был ваш ребенок. То же бы сказали, что это бесполезная трата денег?
28.03.2019 10:51
- гость -
отчитайся сколько денег ты перечислил сейчас?
это не излечимое заболевание
С помощью современных исследований, существует возможность в период беременности выявить наличие заболевания у плода и не допустить рождения тяжело больного ребенка.