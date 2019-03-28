WhatsApp запустил функцию DarkMode ("темный режим") в мессенджере для Android, сообщает журнал "Профиль" со ссылкой на портал WABetaInfo.
Ранее аналогичная опция появилась для iOS. Правда, там фон программы полностью черный, а здесь, скорее, очень темный.
Свежая бета-версия WhatsApp будет доступна для пользователей Android Q с обновлением 2.19.82.
Оценить новшество изначально смогут не все пользователи. Оно пока находится на стадии тестирования.
Комментарии
И это прекрасно. Нет ничего хуже черных букв на белом фоне.
Ежкин кот. Смена цветовой гаммы выдается за мегадостижение.
Да это вообще примитивизм, и изначально несколько схем должны быть доступны в настройках для выбора пользователя