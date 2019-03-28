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Авторы идеи пересадки головы добились новых успехов

, ИА "Амител"
Хирурги из Италии и Китая успешно соединили разорванный спинной мозг
Ученые успешно провели ряд опытов с собаками и обезьянами, восстановив утраченную связь между нейронами / Фото: pixabay.com

Ученые успешно провели ряд опытов с собаками и обезьянами, восстановив утраченную связь между нейронами / Фото: pixabay.com

Авторы идеи пересадки головы, хирурги Серджио Канаверо (Италия) и Жень Сяопин (Китай), добились новых успехов в решении казавшихся ранее невозможными задач, сообщает РИА "Новости".

Так, многие скептики отзывались об их идее с неприкрытой иронией, указывая на невозможность соединения спинного мозга.

В ответ ученые успешно провели ряд опытов с собаками и обезьянами, разрезая им позвоночник, а затем пытаясь восстановить связь между нейронами головы и спинным мозгом.

В результате благодаря особой методике стимуляции им удалось полностью восстановить связь. Спустя некоторое время поведение до этого полностью парализованных животных не стало ничем отличаться от здоровых.

Теперь нейрохирурги ищут парализованных добровольцев, чтобы попробовать вернуть им подвижность, поборов паралич. Так, Сяопин заявил, что готов провести клинические испытания на добровольцах в любой стране мира, включая Россию.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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