Социологи Центра прикладной урбанистики выяснили, насколько горожанам комфортно жить и работать в Барнауле. Исследование по заказу общественной организации по защите памятников истории и культуры "Территория" проводили с 26 октября 2018 года по 26 февраля 2019 года, в нем приняли участие 575 человек, почти половина из них проживает в городе более 26 лет, а 85% – более 10 лет. В ходе исследования предстояло дать ответы на вопросы о том, как устроен город, что в нем хорошо, а что плохо, чем он отличается от других городов, что здесь нужно менять и куда развиваться.

Первым делом социологи выяснили понимание респондентами слова "комфорт", для этого они предложили назвать пять основных критериев комфортности. Популярными ответами стали: чистота, наличие транспорта, зон отдыха, отсутствие пробок, благоустройство и т.д.

"Инфраструктура и благоустройство являются основными факторами комфортного проживания в городе. Емкость содержания определения комфортности говорит о достаточном уровне удовлетворенности городской средой", – комментируют авторы исследования.

286 человек (55%) ответили, что им "скорее комфортно" жить и работать в Барнауле. 159 человек выбрали вариант "скорее не комфортно", 55 (каждый десятый) – "совершенно не комфортно", 47 человек затруднились ответить, 28 человек ответили, что им абсолютно комфортно жить и работать в Барнауле.

Отвечая на вопрос, что нужно изменить, благоустроить, организовать в городе в первую очередь, горожане сообщили, что хотят изменений в транспортной сфере, в частности желают обустройства пешеходных зон. Также желаемыми изменениями являются благоустройство городской инфраструктуры (дворы, парки, зоны отдыха).

Анализ ответов показывает, что Барнаул необходимо обеспечить дорогами и прилегающими к ним элементами для пешеходов, детскими площадками и местами для выгула собак, а также разнообразить сферу досуга жителей города. Кроме того, необходимо решить ряд проблем со сбором мусора, улучшить освещение улиц и т. д.

Главными негативными событиями горожане назвали резонансные ДТП, вырубку деревьев в парке "Изумрудный" и в целом ситуацию вокруг этого исторического места. Данные говорят о том, что горожане заинтересованы проблемами экологии и памяти города, а также о том, что общий уровень жизни населения позволяет акцентировать внимание на различных проблемах городской среды, считают авторы исследования.

"Особое внимание нужно уделить экологии и озеленению. Обеспокоенность жителей выражается в недовольстве ситуацией с парками города, с их недостаточным благоустройством, с проблемами, связанными с вывозом мусора и вырубкой лесного массива. Также в определение был включен достаточно стандартный набор факторов городской комфортности: безопасность, транспортная инфраструктура, благоустройство городских пространств", – резюмируют социологи.