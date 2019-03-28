Минсельхоз России подсчитал, сколько продуктов в среднем потребляют граждане страны и выяснил, что население переедает, сообщает RT.

Единственной продукцией, которую россияне приобретают значительно меньше нормы Минздрава, оказалось молоко и молочные продукты.

В среднем на одного человека их пришлось 225 кг в год, что почти в полтора раза ниже, чем рекомендуют специалисты (325 кг).

Недостаток "молочки" россияне с лихвой компенсируют сладким. Так, среднестатистический гражданин РФ потребил 39,4 кг сахара в год, притом что нормой считаются 24 кг.

Потребление мяса и мясной продукции на 2,1 кг превысила рекомендуемые значения, составив 75,1 кг.