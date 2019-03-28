Немецкий журнал Stern высоко оценил перспективы автомобиля Lada 4x4 Vision, сообщает lenta.ru.

В частности, в числе преимуществ автомобиля, которые могли бы позволить ему завоевать свою нишу на европейском рынке, названы традиционно низкая цена, хорошая проходимость и высокая надежность.

К недостаткам отнесена отличавшая предыдущие модели плохая защита от ржавчины.

В целом немцам понравился дизайн автомобиля, сохранивший черты прежней "Нивы", но в то же время представляющей ее массивной и грозной.

Также в связи с новой платформой немецкие специалисты ожидают увидеть современные технологические решения, в частности несколько режимов движения и "умную" электронную начинку.