Правительство России одобрило инвестпроект "Енисейская Сибирь", в который входит строительство автодороги Абакан – Бийск. Об этом на совещании о социально-экономическом развитии регионов России заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают "Ведомости".

"Хочу вас проинформировать, что я подписал специальное распоряжение правительства об одобрении комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". Он представляет собой комплекс проектов, реализация которых планируется на территории Красноярского края, Тывы и Хакасии. Общая сумма их инвестиционного портфеля составляет 1,8 трлн рублей", – сказал Медведев на заседании правительства Красноярского края.

По данным красноярских властей, КИП включает 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трлн рублей на период с 2019 по 2027 год. Планируется создание более 70 тысяч рабочих мест. В реализации проекта намерены принять участие более 60 предприятий и организаций, работающих в разных сферах.

Как ранее сообщал Amic.ru, Абакан и Бийск разделяют 1100 километров дорог. Напрямую гораздо ближе – 437 километров. Появление такой автотрассы обеспечит транспортную доступность. Добиться этого намерены за счет реконструкции дороги Аскиз – Бирикчуль – Вершина Теи.

Коридор в Алтайский край через Кемеровскую область – это давний проект, который был начат еще предыдущим главой Хакасии Виктором Зиминым. В прошлом году бывший губернатор договорился с Владимиром Путиным, что стройку подхватят федералы. Тогда речь шла о сумме 43 миллиарда рублей. Ожидается, что дорогу могут достроить уже к 2025 году.