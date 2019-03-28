В Дагестане задержан участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро 2010 года, сообщает Regnum.

Мужчину нашли и задержали в Хасавюртовском районе. Его конвоировали в Москву, где планируется проведение с ним следственных действий.

Напомним, 29 марта 2010 года произошли взрывы на станции метро "Лубянка" в Москве. По предварительным данным, взрывы произвели террористки-смертницы, приехавшие в Москву на междугороднем автобусе. Мощность зарядов – 1,5 кг и 3 кг в тротиловом эквиваленте.

В результате террористической атаки общее число жертв составило 41 человек, раненых – 88 человек, 73 человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.