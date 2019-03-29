Фото: avito.ru

Элитную двухуровневую квартиру площадью 242 квадратных метра продают в Барнауле за 17,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Квартира находится в кирпичном доме по улице Ленской. Автор объявления подчеркивает, что жилье было выполнено по проекту известного архитектора. Высота потолков составляет 3-5 метров.

В доме есть система видеонаблюдения, охрана, подземный паркинг.

"В квартире имеется мастер-спальня, три санузла, монолитная лестница с потолочным витражом ручной работы. По всей квартире смонтирована приточно-вытяжная вентиляция. В квартире выполнен качественный ремонт, весь кафель из Испании, итальянская кухня Scic", – добавляет продавец.