По итогам четвертого квартала 2018 года утверждена новая величина прожиточного минимума в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь его величина на душу населения составляет 9334 рубля, что на 226 рублей (2,4%) меньше, чем в третьем квартале.

В краевом управлении по труду и занятости населения обращают внимание, что прожиточный минимум зависит от стоимости корзины минимального продуктового набора и традиционно уменьшается по всей России в конце года.

В данном случае решающее влияние на снижение показателя оказало влияние падение цены столовых корнеплодов на 44,2%.

В частности, речь идет о картофеле, стоимость которого уменьшилась на 45,7% и фруктах, подешевевших на 9,1%.

Отметим также, что прожиточный минимум отличается в различных возрастных категориях. Так, для ребенка он составил 9602 рубля, а для пенсионера – 8003 рубля.