СКР раскрыл причину задержания бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Как выяснилось, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Под подозрение следствия попала его деятельность в должности вице-президента ПАО "НК "Роснефть" с 2014 по 2017 год.

По версии следователей, в этот период, злоупотребляя доверием сотрудников и руководства компании, Ишаев обеспечил заключение договора аренды помещения в Хабаровском крае для ее нужд с принадлежащей ему коммерческой организацией.

Правоохранители утверждают, что цена аренды была неоправданно завышена, что нанесло ущерб интересам нефтяной компании.

Расследованием уголовного дела занимается ГУ по расследованию особо важных дел СКР. Продолжается сбор доказательств по уголовному делу. В частности, проводятся обыски.