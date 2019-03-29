Администрация Рубцовска взяла на контроль ситуацию на улице Алтайской, где на этой неделе в большую яму провалился полицейский УАЗ.

Как сообщает "Местное время", выяснилось, что работы по капитальному ремонту канализационного коллектора в районе домов №189 и 191 выполняла подрядная организация "Навигатор". Работы эти проводились поздней осенью 2018 года.

Весной 2019 года специалисты Управления по ЖКХ и экологии, проводя обследование объектов капитального ремонта сферы ЖКХ, побывали на данном участке. В итоге была выдана рекомендация подрядчику отсыпать данный участок грунтом и щебнем, а также сделать ограждение, для того чтобы обезопасить горожан и проезжающий транспорт.

По всей видимости, этого не было сделано.

В настоящее время к исправлению ситуации подключен подрядчик, выполнявший работы на улице Алтайской.