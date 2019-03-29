Они – любители: это можно сказать и об уровне актерской игры, и об отношении к театру. Участники проекта "Большая сцена – 5" – не профессиональные актеры: все они очень любят быть зрителями, а возможность увидеть театр изнутри стала для них тем шансом, который нельзя упускать.

"Их можно мять, как пластилин", – так принято говорить о профессиональных актерах. С любителями же иначе: материал режиссер подбирает "под них", чтобы сыграть смогли. На этот раз – фельетоны Аркадия Аверченко.

Режиссер Татьяна Тимофеева поясняет: "Прием игры, который мы заявляем, – условно "плохой театр", в который охота поиграть: когда люди, впервые сталкивающиеся с театральными подмостками, еще не многое могут, но очень хотят".

И, действительно, желание здесь – самое главное. Кто-то из участников пришел на проект, желая разнообразить жизнь, а кто-то – чтобы исполнить давнюю мечту. Кто-то считает, что актерские навыки смогут пригодиться ему в работе, а кто-то перенимает театральный опыт для настоящего проекта. К примеру, инвестор Андрей Загарин решил снять, по его словам, "почти водевильный фильм" о себе и друзьях.

Какие бы цели ни преследовали участники проекта, здесь они научатся многому: работе с актерами, игре и организации самого процесса.

К слову, в этом сезоне "Большую сцену" поддержал Комитет по культуре г. Барнаула и Алтайский театр музыкальной комедии, партнерами проекта выступили ПАО "Ростелеком", агентство маркетинговых коммуникаций Promo Republic* и агентство путешествий "ГЛЭМ-ТУР", офис продаж Pegas Touristik**.

Финальный показ спектакля состоится 18 апреля 2019 года во Дворце культуры г. Барнаула. Зрители увидят четыре разные постановки – от классических до ломающих театральные стандарты сцен. Часть вырученных от продажи средств пойдет на благотворительность.

Билеты можно приобрести на сайтах kassy.ru, kassir.ru и по тел. 722-004 (редакция журнала "Автограф").

*Промо Репаблик – прим.ред.

**Пегас Туристик – прим.ред.