Жителей Барнаула приглашают на социальные продовольственные ярмарки, которые пройдут 30 марта во всех районах города.
Как отмечают в городской администрации, барнаульцам предложат широкий ассортимент продовольственных товаров по сниженным ценам: яйцо, мясо, колбасные изделия, полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, масло, мука, сахар, сухофрукты и другое.
Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район – проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;
- Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район – площадь Народная;
- Октябрьский район – проспект Ленина, 152;
- Центральный район – проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21а.
Телефон для справок: (3852) 37-04-64 (администрация Барнаула).
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