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Стало известно, когда в Барнауле на Оби начнется ледоход

, ИА "Амител"
По предварительному прогнозу синоптиков, вскрытие реки в районе краевой столицы произойдет 9 апреля
Погрешность этой даты составляет плюс-минус пять дней / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Погрешность этой даты составляет плюс-минус пять дней / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Ледоход на реке Обь в районе Барнаула в этом году, по предварительному прогнозу, начнется 9 апреля, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольга Прахт.

По словам собеседницы, в этом году из-за теплой весны дата начала ледохода опережает среднее значение.

Обычно, исходя из многолетних показателей, в Барнауле ледоход начинается 16 апреля.

Необходимо иметь в виду, что 9 апреля – это предварительная дата вскрытия реки в районе Барнаула.

Погрешность этого прогноза составляет плюс-минус пять дней.

Что же касается длительности ледохода, то он составляет около недели.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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