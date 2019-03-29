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УФАС по Алтайскому краю требует дисквалифицировать главу Рубцовска

, ИА "Амител", Анна Маковеева
По словам руководителя антимонопольного органа, это крайняя мера воздействия
Глава Рубоцвска Дмитрий Фельдман. Фото: doc22.ru

Глава Рубоцвска Дмитрий Фельдман. Фото: doc22.ru

УФАС по Алтайскому краю требует дисквалифицировать главу Рубцовска Дмитрия Фельдмана из-за злостного неисполнения предписаний контролирующего органа. Как сообщил на пресс-конференции в пятницу, 29 марта, руководитель УФАС по Алтайскому краю Степан Поспелов, материалы по административному делу будут переданы в Рубцовский городской суд в начале апреля.

"Я долго колебался, но на прошлой неделе принял решение. Мы подготовили административное дело о привлечении главы администрации Рубцовска Дмитрия Фельдмана к административной ответственности в виде дисквалификации, будем передавать дело в Рубцовский городской суд. Такого в нашей истории никогда не было, и эта норма очень редко применяется в отношении органов власти, в целом, по нашей системе. Я просто не вижу других рычагов, как заставить выполнять законное требование антимонопольного органа", — заявил Степан Поспелов, уточнив, что это первый раз за 27 лет случай, когда УФАС по Алтайскому краю возбуждает административное дело в отношении органа власти.

Если суд примет решение о дисквалификации, глава Рубцовска будет отстранен от занимаемой должности. Статья 19.5 КоАП РФ также предусматривает альтернативное наказание — штраф от 8 до 12 тысяч рублей. "Но мы будем настаивать на дисквалификации", — заявил Сергей Поспелов.

Напомним, в течение полутора лет власти Рубцовска не исполняют предписание контролирующего органа, которое касается наведения порядка в сфере пассажирских перевозок.

В 2016 году в УФАС по Алтайскому краю обратились предприниматели, которые пожаловались на то, что городские маршруты переданы их конкурентам без проведения торгов. Также в антимонопольный орган были переданы материалы прокурорской проверки. Антимонопольный орган возбудил административное дело в отношении мэрии и компании-перевозчика, обвинив их в согласованных действиях на рынке. Мэрию обязали провести торги на выполнение внутригородских маршрутов, но предписание не исполняется до сих пор.

Администрация Рубцовска трижды пыталась оспорить решение, но безрезультатно. Последнее постановление Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени вынес 19 января 2019 года, у администрации есть 3 месяца для обжалования решения в Верховном суде.

"Даже после того, как мы продлили срок и не стали применять жестких мер, они не совершили никаких действий. В итоге ездят те, кого они запустили, и те, кто пожаловался, тоже ездят. Здесь есть факт нарушения и мы, как государственный контрольный надзорный орган, не можем позволить, чтобы так себя вели" , — пояснил Степан Поспелов.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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