Губернаторы Алтайского и Красноярского краев Виктор Томенко и Александр Усс на Красноярском экономическом форуме 29 марта подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Документ предполагает тесное взаимодействие регионов в различных сферах. В частности, Алтайский и Красноярский края будут обмениваться опытом и лучшими практиками и решениями в области реализации национальных проектов и программ, сотрудничать по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти.

Предусмотрен обмен информацией об опыте работы в сферах управления государственной собственностью и регулирования земельных отношений. Также регионы будут сотрудничать в области здравоохранения, в частности, содействовать развитию связей между медицинскими организациями регионов и приглашению специалистов для участия в научно-практических мероприятиях.

Соглашением предусмотрено содействие формированию и развитию прямых связей между предприятиями ЖКХ Алтайского края и угледобывающими предприятиями Красноярского края.

Регионы будут взаимодействовать по вопросам реализации государственной политики в сфере информатизации и связи, обмениваться опытом в области разработки и внедрения новых информационно-телекоммуникационных технологий.

По словам Усса, в ходе подготовки соглашения регионы нашли новые точки соприкосновения. Это развитие туризма, обмен технологиями в области сельхозпроизводства, координация действий в области сбыта сельхозпродукции.

"Между Алтайским и Красноярским краями сложились давние и добрые отношения, основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве", — заявил после подписания соглашения Томенко. По его словам, Красноярский край в последние годы стабильно входит в пятерку регионов, куда Алтайский край отправляет свою продукцию. Он также сообщил, что регионы договорились возобновить авиасообщение между Красноярском и Барнаулом — рейсы начнутся в ближайшее время и будут выполняться два раза в неделю.

Предыдущее соглашение о сотрудничестве между Алтайским и Красноярским краями заключалось в 2008 году. Новое соглашение рассчитано на 10 лет.