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Перевозчики вновь написали Томенко и судятся с мэрией Барнаула из-за льгот

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В Арбитражном суде рассматривается сразу несколько претензий к администрации
Перевозчики в Барнауле просят Виктора Томенко о помощи

Перевозчики в Барнауле просят Виктора Томенко о помощи

Фото: группа "Барнаульский автобус"

Проблемы общественного транспорта в Барнауле, изношенность автопарка, а также необходимые изменения на уровне законодательства в данном вопросе обсудили на специальном совещании, которое состоялось 1 марта на площадке партии "Единая Россия" в Алтайском крае. На нем присутствовали представители перевозчиков, мэрии города, а также депутаты Госдумы и АКЗС. По итогам переговоров стало понятно, что без помощи краевых и городских властей перевозчики самостоятельно не смогут обновить автопарк, улучшить качество обслуживания пассажиров.

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев сообщил, что правительство региона сейчас рассматривает инициативу о разработке такой программы развития отрасли в сфере перевозок на ближайшие годы, которая предусматривает выделение на эти цели различных льгот из краевого бюджета. О том, что это делать необходимо уже сегодня, говорится и в новом письме, которое направили крупнейшие перевозчики Барнаула губернатору Виктору Томенко. В нем они просят рассмотреть вопрос о повышении стоимости проездного билета отдельным категориям граждан.

Перевоз городских льготников

Как следует из текста письма на имя Виктора Томенко, благодаря помощи краевых властей с 1 июля 2018 года была увеличена стоимость проездного билета отдельным категориям граждан, учтенных в федеральном и краевом регистрах социальной поддержки, с 800 до 1000 рублей. Данные меры краевых властей снизили убытки транспортных компаний. По мнению перевозчиков, повышение тарифа на проезд мэрией города с января 2019 года было несвоевременным, а с учетом вычетов за обслуживание электронных средств оплаты компании фактически получают на рубль меньше. Кроме того, до сих пор не был решен вопрос о компенсации затрат за перевозку пассажиров по возрасту.

Мэрия Барнаула не компенсирует перевозчикам потери за перевоз городских льготников. А их около 10 тысяч. Фактически сегодня каждый такой пассажир может приобрести два вида проездных – безлимитный по городу за 450 рублей и за 650 рублей с пригородом. В среднем получается одна поездка на автобусе для такого пассажира обходится в 10 рублей. Остаток ложится на плечи перевозчиков, а мэрия краевой столицы не компенсирует затраты. Как итог – все равно страдают потребители.

"В целях сохранения общественного транспорта просим Вас оказать поддержку в решении вопроса компенсации администрацией города Барнаула выпадающих доходов от перевозки пенсионеров по возрасту. А также рассмотреть вопрос о повышении стоимости проездного билета для отдельных категорий граждан, учтенных в федеральном и краевом регистрах получателей мер социальной поддержки, с 1000 до 1100 рублей", – говорится в письме на имя Виктора Томенко.

Неподъемные тахографы и рост стоимости ГСМ

Еще одна проблема, о которой говорится в обращении главе региона, – новые требования законодательства. С июля 2019 года во всех автобусах необходимо будет установить контрольно-кассовую технику и тахографы. В среднем на эти цели только на один автобус понадобится от 50 до 70 тысяч рублей. Для многих предприятий, в условиях работы в убыток, это может обернуться крахом и закрытием. Также продолжается рост стоимости ГСМ. По словам перевозчиков, ежедневно цена на топливо меняется. При таких условиях об обновлении автопарка без помощи властей в ближайшие годы можно просто забыть.

Так, в Барнауле средний возраст трамваев составляет 31 год при сроке эксплуатации 15 лет. Изношенность около 90%. Причем парк не обновлялся уже почти 5 лет. Автобусы же не закупались в городе 6 лет. Для того чтобы обновить 360 автобусов большого и среднего класса, перевозчикам необходимо около 6 миллиардов рублей. По словам представителей рынка, новая программа алтайского Минтранса с выделением субсидий позволила бы перевозчикам обновить часть автопарка в ближайшие годы. Так уже происходило в начале 2000-х годов, когда только ОАО "БарнаулПассажирТранс" закупило более 100 новых автобусов. Стоимость топлива за эти 10 лет выросла в 6-7 раз, а зарплаты сотрудников при этом замерли на месте. Многие водители уходят в другие отрасли, а также переезжают в соседние регионы, где зарплата водителя автобуса, к слову, составляет более 50 тысяч рублей в месяц.

Экономическая обоснованность тарифов

С января 2019 года проезд в общественном транспорте Барнаула стал стоить 23 рубля. До этого тариф не менялся два года. Так, согласно анализу аудиторской фирмы "ЛИФО-Аудит" для предприятия ОАО "БарнаулПассажирТранс", обоснованный тариф на октябрь 2018 года на перевозку одного пассажира в Барнауле составлял 31,7 рубля. Об этом, к слову, перевозчики уже писали Виктору Томенко в предыдущем письме осенью прошлого года. Как следует из расчетов, для обновления парка автобусов в Барнауле перевозчику, без субсидий властей, необходимо установить тариф 37 рублей за одну поездку. По понятным причинам такой тариф в ближайшие годы не будет установлен. Согласно же законодательству, разница между экономически обоснованным тарифом и утвержденным должна быть компенсирована муниципалитетом.

По мнению директора ООО АФ "ЛИФО-Аудит" Людмилы Семочкиной, вся проблема в том, что в городском транспорте нет четкого учета льготных пассажиров, как это сделано в железнодорожных перевозках.

"Когда нет четкого понимания пассажиропотока – сложно судить о положении дел. При снижении показателей можно вообще задуматься о сокращении дублирующих маршрутов. К тому же нужны инвестиции в транспорт. Тогда вообще не надо будет ставить вопрос о повышении тарифов для населения. Власти края и города будут четко знать о том, сколько средств нужно будет выделять для компенсации затрат. Сегодня парк просто устарел из-за отсутствия льгот. В тех расчетах, которые мы сделали по себестоимости перевозки одного пассажира в Барнауле, не заложено средств на покупку новых автобусов. Даже зарплата ниже средних показателей по Алтайскому краю. Не обязательно нужно сразу 6 миллиардов, но хотя бы 6-10 автобусов в год можно за счет этих льгот покупать", – рассказала Amic.ru Людмила Семочкина.

По ее словам, если не будет принято никакой краевой программы, то в ближайшие годы Барнаул вообще может остаться без автобусов большой вместимости. Согласно исследованию ООО АФ "ЛИФО-Аудит", из 45 автобусов предприятия ОАО "БарнаулПассажирТранс" за один день поломка происходит у 25-29 из них. Причем в среднем на ремонт одного автобуса уходит 4-5 часов. Из-за этого барнаульцы вынуждены в мороз или в жару ждать по 30-40 минут следующего рейса. По мнению Людмилы Семочкиной, эффективный механизм улучшения качества общественного транспорта – это увеличение тарифов каждый год на уровень инфляции. Такие же механизмы действуют в сфере ЖКХ, где плата за горячую воду раз в году меняется.

Суд с мэрий Барнаула

Транспортники настроены решительно. Так, ОАО "БарнаулПассажирТранс" отстаивает свои интересы на право получения недополученных доходов за перевозку льготников за последние два года. Всего же по состоянию на конец марта в Арбитражном суде рассматриваются претензии к мэрии порядка семи транспортных компаний.

Отметим, что подобная компенсация для городских льготников есть в других регионах Сибири. Так, например, в Омске перевозчики из городского бюджета получают на эти цели около 128 миллионов рублей. В Алтайском крае до 2015 года действовала специальная программа, которая аккумулировала средства из всех бюджетов на закупку электротранспорта и автобусов.

Мнение перевозчиков

По мнению исполнительного директора Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николая Долженко, сегодня ситуация беспросветная. Из-за внедрения тахографов с лета 2019 года она может стать еще хуже.

"Просвета так и не видно. Вроде бы тарифы увеличили, но он не перекрыл даже те долги, которые образовались у крупных предприятий. Это уже никого не интересует, что многие перевозчики должны десятки миллионов за топливо. Но нельзя же бесконечно увеличивать тариф и все перекладывать на пассажиров. Поэтому мы предлагаем снова принять специальную программу, предусматривающую совместными усилиями края, города и предприятий покупку новых автобусов различным способом, включая лизинг. Нужен комплексный подход к спасению отрасли", – рассказал Николай Долженко.

Этой же точки зрения придерживается и индивидуальный предприниматель Сергей Гриднев, который уверен, что если не предпринять меры сегодня – уже в ближайшее время в Барнауле вообще будет некому перевозить пассажиров.

"Если вам дают бесплатные лекарства в аптеке – за них кто-то должен заплатить. Если дают скидку в магазине – за нее тоже кто-то платит. Федерация и краевые власти же перечисляют средства за своих льготников. А городских мы, получается, должны возить за свой счет. Только мое предприятие теряет из-за этого около 300 тысяч в месяц. Поэтому выходить из всей ситуации нам необходимо совместными усилиями вместе с городскими и краевыми властями. Мы готовы инвестировать, но в нынешних условиях мне банки даже кредит не дадут", – сказал Серей Гриднев.

Он предложил конкретные меры поддержки для обновления автопарка. Для этого необходимо создать схему, как в сельском хозяйстве, когда государство рефинансирует ставку кредитов банковских организаций фермерским хозяйствам или компенсирует затраты за покупку топлива.

Приказ № 513 Министерства транспорта РФ от 8 декабря 2017 года четко разъясняет определение начальной цены контракта на перевозку пассажиров. В документе говорится: если у перевозчика не хватает средств – он не может выполнить свои обязательства перед заказчиком. Городские власти уже много лет помогают муниципальному предприятию "Горэлектротранс". Речь идет о 90 миллионах рублей в год, для того чтобы электротранспорт в краевой столице держался на плаву. При этом даже этих средств не хватает на повышение зарплат и покупку троллейбусов или трамваев. Частные же перевозчики не понимают, почему одним оказывается помощь, а другим – нет.

По мнению генерального директора ООО "Евробус-плюс" Павла Грехова, только за один маршрут перевозчик недополучает в среднем в Барнауле около 80 миллионов рублей. При этом индексация тарифа, произошедшая с начала года, лишь слегка улучшила положение дел на рынке. Но не из-за перераспределения пассажиропотока, а за счет увеличения стоимости билета.

За счет дополнительных средств перевозчики пытаются расплатиться с долгами по ГСМ за прошлый год. По словам Павла Грехова, в последний раз его предприятие покупало автобусы в декабре 2015 года, которые уже к тому времени долгое время эксплуатировались к Москве.

"Чтобы автобус поехал – его нужно заправить и заплатить водителю. Кто это будет делать? Сейчас обсуждается идея обновления парка. Это должно быть на постоянной основе. Если дать средства только один раз – машины себя не окупят. Мы покупали именно б/у автобусы, потому что они дешевле и при этом качественные. Новая машина стоит около восьми миллионов рублей. Как их окупить, чтобы заработать на следующую? Нужны постоянные дотации, чтобы обновление происходило. Кто будет платить – должен решить муниципалитет. Нужна четкая программа, которая определяла бы, как будет развиваться транспорт не только в Барнауле, но и во всем Алтайском крае", – сообщил Павел Грехов.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

1.04.2019 07:32
- гость -

Автоперевозчикам: хватит борзеть! Кто не хочет работать - валите в тайгу!
Властям: хватит прогибаться! Убирайте лишние маршруты и перекраивайте оставшиеся! Помощь только тем, кто выдаёт билеты, остальные - в тайгу!

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1.04.2019 07:46
- гость -

Не умеете работать - валИте с рынка. Придут эффективные перевозчики из других регионов. Думаю, в эту игру и сыграет Томенко

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1.04.2019 08:07
Гость

Интересно получается. Дайте новые автобусы, дайте денег на топливо, а мы будем всех возить и деньги сшибать? Что ж вы так бьетесь за этот бизнес, если он такой убыточный?

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1.04.2019 08:23
Ледокол

Надо проезда цену привязывать к цене солярки- так справедливо будет.
Кричать «валите» проще всего... ну свалят эти, придут новые ... и так же будут новый тариф просить... за 5 копеек как в ссср возить точно не будут, а «горлодёров» другой тариф не устроит

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1.04.2019 08:36
- гость -

Пусть возят за 5 копеек. Не согласны, пусть валят отсюда, а транспорт надо возродить муниципальный и возить за 5 копеек. Это будет расплата мэрии и края перед народом за воровство денег с ВДНХ и туркластера.

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